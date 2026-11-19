La cadena hotelera mallorquina Mac Hotels ha hecho entrega este miércoles de una donación de 20.509,34 euros a UNICEF España, procedente de las aportaciones voluntarias realizadas por los huéspedes en sus reservas a través del programa 'Hoteles Amigos', según ha informado la compañía en un comunicado.

El cheque ha sido entregado en las oficinas centrales del grupo hotelero por su consejera delegada, Begoña Amengual, a la presidenta del Comité de UNICEF en Illes Balears y patrona de UNICEF España, Valentina Milano, en el marco de los actos previos al Día Mundial de la Infancia que se conmemora el próximo 20 de noviembre.

Los fondos se han canalizado mediante los establecimientos de las marcas Mac Hotels y Pure Salt Luxury Hotels, dentro de una alianza con la organización humanitaria que la empresa familiar mantiene activa desde 2013 y cuyos recursos se destinarán a programas de acceso a agua potable, educación y nutrición infantil.

Amengual ha destacado la implicación tanto de los clientes como de las plantillas de los hoteles en la sensibilización durante el proceso de reserva, subrayando el compromiso de la compañía balear con el impacto social y el desarrollo sostenible en los destinos donde opera.