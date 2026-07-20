SUCESOS

Se elevan a 141 los migrantes llegados a Baleares en las últimas 24 horas

A los 39 migrantes llegados en la mañana del lunes, hay que sumar las 102 personas que arribaron durante el domingo a diferentes puntos de las costas de Baleares.

Europa Press

Illes Balears |

Al menos 78 migrantes rescatados a bordo de cuatro pateras en Formentera
Al menos 78 migrantes rescatados a bordo de cuatro pateras en Formentera | EFE/CATI CLADERA

Un total de 39 migrantes han llegado hasta las costas de Baleares durante la madrugada de este lunes en dos pateras distintas, según informa la Delegación del Gobierno.

Los agentes de la Guardia Civil de Sant Josep de Sa Talaia y de Santa Eulalia del Río rescataron en una primera embarcación a 14 personas de origen magrebí en la Cala Es Cuco, en Sant Josep de Sa Talaia, a las 02.25 horas.

Tres horas después, a las 05.40 horas, de nuevo la Guardia Civil de Sant Josep de Sa Talaia y Salvamento Marítimo rescataron a 25 personas también de origen magrebí que se encontraban a 15 millas al sureste de Formentera.

Estas dos pateras se suman a las cinco que arribaron hasta las costas baleares este domingo. La última se registró a las 17.00 horas, cuando la Guardia Civil del Puesto de Formentera interceptó a 25 personas de origen subsahariano en la zona de Es Ram, en la pequeña de las Islas Pitiusas.

Este domingo día 19, en total, llegaron 102 personas, todas ellas a Formentera y a la isla de Cabrera. Esta cifra se suma a las 39 registradas este lunes, por lo que el balance de las últimas 24 horas asciende hasta las 141 personas arribadas.

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