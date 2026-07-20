Miles de personas celebran en Mallorca la victoria de España ante Argentina que le dio su segundo Mundial

Más de 20.000 personas acudieron al reciento de Son Fusteret para vivir la final, tras la que muchos aficionados se trasladaron a la plaza de 'las tortugas' de Palma para celebrar la victoria de la selección española.

Miles de personas acudieron anoche al recinto de Son Fusteret en Palma para vivir la final del Mundial entre España y Argentina. Aficionados que también se reunieron en Inca, Llucmajor, Calvià, Alcudia… y en otros muchos municipios de la isla donde se habían instalado pantallas gigantes. Aunque, una vez acabado el encuentro con victoria de la selección española gracias al gol en la prórroga de Ferran Torres, el epicentro de las celebraciones fue la Plaza de 'las Tortugas' de Palma, a donde acudieron miles de aficionados que colapsaron la plaza y sus alrededores.

La fiesta se vivió hasta bien entrada la madrugada en este punto y muchos otros del resto de los municipios de Mallorca.