Sindicatos y patronales del Acuerdo 0-18 critican una orden de Educación para aumentar salarios y ratios en los comedores de aulas 0-3

Los sindicatos USO y FSIE y las patronales ECIB, CECEIB y FEIPIMEB han acusado a la Conselleria de Educación y Universidades de "ninguneo, trato desigual y ausencia de diálogo real", así como de no haber intervenido en esa orden, que han pedido retirar y que, aseguran, es un "obstáculo" para un acuerdo que equipare salarios en 448 aulas, y que estaba "prácticamente cerrado".

Los sindicatos y patronales de la Mesa del Acuerdo 0-18 han plantado a la Conselleria de Educación y Universidades en la reunión de la Mesa de la Educación concertada de este lunes, porque, aseguran, la conselleria quiere impulsar una orden sobre alimentación que "pone en peligro la viabilidad de las aulas 0-3" porque aumentaría costes salariales de su personal que, creen, tendrían que acabar asumiendo ellos.

Por su parte, la Conselleria ha negado estas acusaciones y que la orden comprometa la viabilidad, ya que aseguran que, en caso de aprobarse, aumentarán fondos, y ha explicado que es un borrador que debe ser debatido, emplazando a los sindicatos y patronales a "que alcancen un acuerdo" en la mesa de la concertada con el resto de agentes sociales para aprobarlo y que se puedan aumentar los salarios de trabajadores 0-3.

En cualquier caso, admiten que "el curso empezará sin la orden aprobada" y sin aumentar los salarios al personal.