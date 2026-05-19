ANPE reclama al Govern medidas efectivas y no solo un cambio normativo para proteger al profesorado

La falta de autoridad y el aumento de conflictos marcan el debate educativo en Baleares. El presidente de ANPE en Baleares, Víctor Villatoro, ha valorado en Onda Cero Mallorca el anuncio del Govern para reforzar la autoridad del profesorado, aunque reclama medidas concretas y advierte del aumento de la conflictividad en las aulas, que ha crecido un 50% en el último año.

Villatoro ha recibido con cautela la intención del Govern balear de reforzar la autoridad del profesorado mediante cambios normativos. En una entrevista en el programa 'Más de uno Mallorca', Villatoro ha asegurado que, aunque el anuncio supone “un inicio”, todavía no se conocen las medidas concretas ni se ha presentado ningún documento.

“Falta ver de qué manera se pretende hacer este reconocimiento como autoridad pública”, ha señalado, insistiendo en que el problema no es solo legal, sino también práctico. En este sentido, ha reclamado herramientas reales para los docentes, como respaldo jurídico y atención psicológica ante situaciones de conflicto. “El servicio jurídico existe, pero la atención psicológica, no”, ha advertido.

Villatoro ha descrito un contexto educativo cada vez más complejo, en el que los docentes se sienten “desprotegidos” y sometidos a una presión constante. “Se han de justificar delante de los alumnos, de las familias, de la Administración… y muchas veces sin recursos para responder a situaciones difíciles”, ha explicado.

El sindicato alerta además de un incremento significativo de los conflictos en las aulas. Según sus datos, los casos atendidos por el servicio del Defensor del Profesor han pasado de unos 80 a más de 120 en un año. “Se han ampliado las faltas de respeto, los conflictos y también los casos de ciberacoso”, ha detallado.

Para Villatoro, el reconocimiento de la autoridad docente debe ir acompañado de medidas que mejoren el clima escolar. “Es necesario reforzar el respeto, la seguridad y la confianza del profesorado, pero esto debe ir más allá de una línea en una normativa”, ha subrayado.

En relación con el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, el presidente de ANPE ha apostado por regular su uso y adaptar los sistemas de evaluación. “La IA puede ser una herramienta útil, pero un mal uso genera problemas; hay que plantear evaluaciones basadas en el razonamiento para evitar trampas”, ha explicado.

Finalmente, sobre la falta de docentes en Baleares, Villatoro ha defendido mantener los requisitos lingüísticos, pero ha señalado que el principal problema es el coste de vida. “Se trata de hacer más atractiva la profesión y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en las islas”, ha concluido.