El candidato de Sa Unió al Senado por Formentera, Vicent Tur Costa, ha repasado en Onda Cero las principales propuestas de la coalición que forman el Partido Popular y Compromís amb Formentera de cara a unas elecciones en las que, por primera vez, los ciudadanos de la isla podrán elegir a su propio representante en la Cámara Alta.

En este sentido, Tur ha asegurado que lo más importante "será tener una línea directa con Madrid para trasladar los problemas que sufren los vecinos de Formentera", reconociendo que el Senado "no tiene una varita mágica, pero que sí puede servir para dar a conocer la realidad de la isla y buscar soluciones".

Así, una de sus principales propuestas pasa por compensar los efectos de la triple insularidad, ya que, según el candidato, "no puede ser más caro vivir en Formentera que vivir en Madrid" y por ello, ha defendido "una fiscalidad diferenciada para la isla, la posibilidad de establecer una conexión marítima directa con la Península a través del puerto de Dénia y garantizar el mantenimiento de las bonificaciones al transporte marítimo y aéreo para los residentes". Incluso ha planteado la posibilidad de reducir el IVA de los alimentos básicos ya que se trata de una medida que, según sus palabras, "podría ser muy útil y que repercutiría directamente en la cesta de la compra de los ciudadanos".

Por otro lado, en materia de vivienda, el candidato de Sa Unió ha recordado que el problema de Formentera "no está únicamente en los elevados precios de los alquileres, sino también en la falta de viviendas disponibles" y por ello, ha apostado "por ofrecer ventajas fiscales a los propietarios que alquilen durante todo el año, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para garantizar los derechos tanto de propietarios como de inquilinos e incentivar el paso de viviendas de uso turístico al alquiler residencial sin que sus propietarios pierdan la licencia turística" y es que, según ha asegurado, "podrían permitir incorporar entre 250 y 300 viviendas al mercado residencial de la isla".

Respecto a la inmigración irregular, Tur ha calificado la situación que vive Formentera de "drama humano" y ha lamentado que muchas personas pierdan la vida intentando llegar a sus costas, y en este sentido, ha reclamado "una mayor implicación del Gobierno central y de la Unión Europea, reforzando la colaboración con los países de origen, el control de las fronteras y la presencia de Frontex" y al mismo tiempo ha pedido "que se destinen más recursos para atender a las personas que llegan a la isla" advirtgiendo de que "no podemos cerrar los ojos al problema porque mañana seguirá existiendo y será más grande".

Por último, Vicent Tur Costa ha querido trasladar un mensaje de esperanza a las familias afectadas por los deslindes de Costas en Formentera, recordando que la modificación de esta ley está incluida en el programa electoral del Partido Popular y defendiendo "la necesidad de modernizar una normativa que no responde a las necesidades actuales y que debe permitir compatibilizar la protección del litoral con los derechos de los propietarios afectados".