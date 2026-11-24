El presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Toni Tur 'Secorrat', ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera con motivo de los 75 años que cumplió esta institución el fin de semana del 21 y 22 de noviembre con una gran fiesta que ha reunido a varias generaciones de agricultores, antiguos trabajadores, socios, familias y vecinos que han contribuido a su crecimiento desde su fundación en 1951, "cuando buena parte de la población ibicenca vivía del campo y no tanto del turismo".

En este sentido, Toni Tur ha recordado que "los payeses decidieron unir fuerzas para comprar materiales, reducir los gastos de transporte y conseguir mejores precios por sus cosechas" y que desde aquellos primeros días mucho ha cambiado la cooperativa desde entonces, entre otras cosas, su ubicación "ya que durante sus primeros años estaba ubicada en un pequeño local, en el edificio que actualmente alberga el Punt Jove de Sant Antoni, y que allí los trabajadores descargaban y apilaban a mano sacos de hasta 100 kilos".

Imagen de las instalaciones de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni | Redacción

Hoy, la entidad cuenta con cerca de 800 socios y unos 2.000 colaboradores aunque su funcionamiento sigue siendo muy parecido al de sus orígenes ya que Tur ha confirmado que "los propios socios son los dueños de la cooperativa, participan en las decisiones y los beneficios se suelen reinvertir en mejorar los servicios que reciben" y que incluyen el reparto de semillas, abonos, productos para el cuidado de los cultivos y servicios relacionados con las campañas del cereal y la algarroba ya que en los últimos años también ha incorporado un departamento técnico "que ayuda a los agricultores a modernizar sus explotaciones, solicitar subvenciones y realizar trámites administrativos, ayudando ante la cantidad de papeleo al que tienen que hacer frente quienes trabajan en el campo".

Al mismo tiempo, el presidente de la cooperativa ha confirmado "que no es necesario dedicarse profesionalmente a la agricultura para beneficiarse de sus servicios" y, preguntado por las posibilidades de ganarse la vida con la agricultura en Ibiza, se ha mostrado convencido de que es posible aunque también ha considerado fundamental "contar con una buena formación y adaptarse a los nuevos tiempos ya que los agricultores no solo producen alimentos, sino que también cuidan buena parte del paisaje que ha hecho atractiva a la isla durante décadas".

Y por último, en cuanto al futuro del campo ibicenco, Tur ha reconocido que el relevo generacional sigue siendo complicado aunque también ha asegurado que el problema "no está en la falta de jóvenes interesados en la agricultura, sino en las dificultades para conseguir que esta actividad sea rentable" y por ello ha pedido a las administraciones que trabajen para mejorar las condiciones de quienes se dedican al campo y que busquen soluciones a largo plazo.