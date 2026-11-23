Cristina Ramón, directora de Participación y Comunicación de la entidad de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) ha detallado en Onda Cero como es el proyecto de terapia ocupacional con el que la entidad está consiguiendo que medio centenar de personas con discapacidad física de origen neurológico puedan estar mejorando su autonomía personal y recuperar habilidades necesarias para realizar actividades cotidianas como vestirse, cocinar, asearse o desplazarse gracias al apoyo de COCEMFE y la financiación de la Fundación ONCE.

Ramón ha explicado que se trata de un proyecto que forma parte del Servicio de Atención y Promoción de la Autonomía Personal (SAIPAP) de AEMIF y que con él se atiende a personas con enfermedades como esclerosis múltiple, párkinson o ELA, así como a quienes han sufrido un ictus, un daño cerebral adquirido o una lesión medular, y que en él, durante dos meses, "los participantes han recibido sesiones individualizadas de terapia ocupacional de unos 45 minutos, adaptadas a sus necesidades y coordinadas con profesionales de neurofisioterapia, logopedia, neuropsicología, psicología y trabajo social".

Para ello, "los objetivos se establecen de acuerdo con cada persona y su familia, buscando recuperar capacidades que permitan desarrollar una vida más independiente", consiguiendo que, por ejemplo, una persona que sufrió un ictus "haya podido bañarse en el mar gracias al trabajo de profesionales en aspectos como la movilidad sobre la arena y el uso de productos de apoyo adaptados" o que que alguien que tiene dificultades para cerrar la mano "haya podido emplear utensilios especiales que le permiten sujetar cubiertos o recuperar pequeños gestos cotidianos que les pueden suponer un cambio enorme en su vida!.

Ramón, también ha insistido en la importancia del acompañamiento psicológico y emocional, tanto para quienes conviven con una discapacidad como para sus familiares, asegurando que "un ictus o una enfermedad neurodegenerativa pueden transformar completamente las relaciones familiares y obligar a afrontar la pérdida de capacidades que antes se daban por supuestas" y por ello, también, ha pedido "una mayor sensibilización hacia las discapacidades invisibles, como los problemas de memoria, atención, fatiga o dolor, que no siempre resultan evidentes para quienes rodean a las personas afectadas".

Sin embargo, la principal preocupación de AEMIF sigue siendo conseguir financiación pública estable para garantizar la continuidad del SAIPAP, que actualmente atiende a unas 120 o 130 familias y es que su portavoz ha explicado que, mientras el centro de día de la asociación cuenta con un concierto con el Consell de Ibiza, este servicio continúa dependiendo de subvenciones y donaciones cuya cuantía y fecha de llegada son inciertas por más que la entidad haya conseguido reducir parcialmente la lista de espera contratando más personal y reorganizando sus recursos. Y por ello, ha demandado una una mayor estabilidad "para que estas terapias deben estar garantizadas también para las personas mayores de 65 años, que pueden recuperar capacidades y mejorar significativamente su autonomía".