Andreu Carles López Seguí: "El centenario de Carloandrés reúne la mayor muestra de su obra que se ha hecho nunca"

El presidente de la Fundación Carloandrés, Andreu Carles López Seguí, ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera los detalles del homenaje que Ibiza dedica al pintor, poeta y docente Carlos Andrés López del Rey, Carloandrés, con motivo del centenario de su nacimiento en la loalidad coruñesa de Sada en 1926, y que incluyen tres exposiciones organizadas con la colaboración de las instituciones ibicencas y que podrán visitarse desde noviembre hasta bien entrado enero.

Durante la entrevista, López Seguí, hijo también del prestigioso artista que residió en la isla durante más de seis décadas, ha recordado que Carloandrés fue "uno de los grandes referentes de la pintura ibicenca del siglo XX, tanto por su obra como por su labor docente" y es que, tras llegar a Ibiza en los años cincuenta "como profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios formó a varias generaciones de artistas, además de desarrollar una trayectoria marcada por la luz, los paisajes y las gentes de la isla".

Imagen de archivo del artista gallego vinculado a Ibiza, Carloandrés | Periódico de Ibiza y Formentera

En este sentido, ha destacado que las tres exposiciones, repartidas entre las salas de Sa Nostra, el Refectorio y el Polvorín, permitirán descubrir diferentes facetas del artista, "desde sus conocidos paisajes y retratos hasta obras abstractas, grabados y técnicas poco habituales, como la encáustica o el óleo trabajado con fuego" definiéndolas como "la mayor muestra del pintor que se ha hecho nunca".

Además, el presidente de la Fundación ha explicado que el centenario también pretende acercar la figura de Carloandrés a las nuevas generaciones, "con la posibilidad de organizar visitas escolares a las exposiciones" y al mismo tiempo ha anunciado que a principios de 2027 "está prevista la publicación de una antología de sus poemas ya que ésta es una de las facetas menos conocidas del artista".

Por último, Andreu Carles López Seguí ha reivindicado el trabajo de la Fundación Carloandrés "para conservar y difundir el patrimonio artístico de Ibiza, a través de su página web, un catálogo de la obra del pintor en elaboración y un amplio archivo digital dedicado a los artistas ibicencos del siglo XX".