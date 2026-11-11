Manuel Segovia: "La cultura tiene que ayudar a que los espectadores se diviertan y al mismo tiempo reflexionen sobre lo que ven"

Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza y director artístico de la Compañía Ibérica de Danza ha pasado por Onda Cero Ibiza y Formentera para presentar el espectáculo «La prodigiosa zapatera», que llegará este domingo 15 de noviembre a las 19.00 horas al auditorio de Can Ventosa de Ibiza gracias al Consell d'Eivissa, con motivo del Día Internacional del Flamenco.

Según ha explicado Segovia "se trata de una adaptación de la conocida tragicomedia del escritor, poeta y dramaturgo Federico García Lorca en la que se combina danza española, flamenco, teatro, humor y nuevas tecnologías para contar una historia sobre la libertad de las mujeres a través de una fusión de movimiento, interpretación y música". Algo que, según ha asegurado, "ha supuesto un importante desafío artístico" ya que en el espectáculo conserva el humor y los momentos dramáticos de la obra original e incorpora fragmentos del texto interpretados por los propios bailarines.

Además, la representación cuenta con el valor añadido de tenter como protagonista es Agustina González López, "una mujer que desafía las convenciones sociales de su época y lucha por su libertad y que mantiene toda su actualidad" ya que como ha explicado Segovia, "aunque se ha avanzado considerablemente en los derechos de las mujeres, todavía quedan retos pendientes y las artes escénicas deben contribuir a mantener viva esa reflexión".

Imagen de la representación de La prodigiosa Zapatera de la compañía Ibérica de Danza | Redacción

No en vano, el coreógrafo ha explicado que uno de los pilares fundamentales de Ibérica de Danza es que "los espectadores, aparte de divertirse, también reflexionen" y al mismo tiempo "acercar estos clásicos a las nuevas generaciones a través de una puesta en escena que incorpora proyecciones audiovisuales y técnicas de mapping para acompañar las coreografías y facilitar que el público siga la historia".

Por último, también ha confirmado que «La prodigiosa zapatera», "el flamenco ocupa un lugar destacado, aunque no como una sucesión de bailes tradicionales, sino como un lenguaje expresivo al servicio de los personajes que permite seguir con la apuesta de la compañía desde que comenzó haace más de 30 años de recuperar el patrimonio cultural español y reinterpretarlo desde una perspectiva contemporánea".

Las entradas cuestan 8 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla, y pueden adquirirse a través de www.ticketib.com.