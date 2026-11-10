Diego Ruiz (UGT): "Está en juego poder seguir viviendo en Ibiza con un trabajo y una vivienda dignos"

Diego Ruiz, secretario de Organización de UGT-Pitiusas ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera para explicar los motivos de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre en toda España, en Baleares y en las Pitiusas, asegurando que "es necesaria para reclamar mejores salarios y soluciones al problema de la vivienda", rechazando además las acusaciones de electoralismo y de partidismo político para la convocatoria.

No en vano, Ruiz ha señalado que "el encarecimiento de los alquileres, los alimentos y los gastos cotidianos está obligando a numerosos trabajadores a abandonar las islas" criticando también "que las condiciones en las que viven algunos empleados de temporada hace que se vean obligados a dormir en vehículos o alojamientos precarios porque no pueden pagar una vivienda".

Y es que para el representante de UGT "está en juego el seguir viviendo aquí" y por ello ha reclamado a las administraciones "medidas que permitan a los jóvenes desarrollar su proyecto de vida sin tener que marcharse" y a la patronal CEOE "que se siente a negociar las subidas de sueldo dentro del acuerdo estatal de negociación colectiva después de que los sindicatos lleven desde principios de año intentando abrir estas negociaciones sin que haya habido éxito".

Sobre las críticas por la coincidencia de la huelga con el calendario electoral, Ruiz ha negado cualquier intención electoralista asegurando que existen motivos suficientes para la movilización independientemente del contexto político, explicando "que los problemas laborales y de vivienda vienen de lejos" y al mismo tiempo situando "el detonante de la convocatoria en el caso de Mari Carmen y en los posteriores decretos rechazados por el Parlamento.

Por último, Ruiz ha calificado de "totalmente abusivos" los servicios mínimos decretados para la huelga, especialmente en transporte, sanidad y educación, ha cuestionado que se mantenga el cien por cien del servicio en la línea regular del aeropuerto y el cincuenta por ciento en las líneas interurbanas asegurando "que son servicios máximos" y por ello ha pedido a los trabajadores "que secunden los paros y a quienes no estén trabajando, incluidos los empleados que ya han terminado la temporada turística, que participen en las movilizaciones y se sumen a una jornada de no consumo".