Solidaridad

Laura López: "Hay que dejar de infantilizar a las mujeres con discapacidad y reducir su aislamiento"

Con motivo de su participación en la jornada «Dones, Discapacitat i Violències Masclistes», organizada por la Universitat de les Illes Balears en colaboración con el Consell de Ibiza, dentro de las actividades del 25N, la secretaria de la Federación de Mujeres Jóvenes ha advertido en Más de Uno Ibiza y Formentera sobre las dificultades añadidas que encuentran las mujeres con diversidad funcional para identificar, denunciar y escapar de situaciones de violencia machista.

Manu Gon

Illes Balears |

Laura López, secretaria de la Federación de Mujeres Jóvenes

Laura López, secretaria de la Federación de Mujeres Jóvenes, ha sido la encargada de ofrecer la conferencia marco de la jornada «Dones, Discapacitat i Violències Masclistes» que ha organizado la Universitat de les Illes Balears en colaboración con el Consell de Ibiza, dentro de las actividades del 25N, y por ello ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para alertar "sobre las dificultades añadidas que encuentran las mujeres con diversidad funcional para identificar, denunciar y escapar de situaciones de violencia machista".

No en vano, López ha incidido en que estas mujeres pueden enfrentarse a barreras adicionales cuando sufren este tipo de violencia, "especialmente cuando dependen de su pareja para recibir cuidados, apoyo o ayuda en sus actividades cotidianas", provocando, según sus palabras, "que sufran violencia física, psicológica, sexual o económica generando fundamentalmente falta de autoestima, aislamiento o consecuencias psicológicas derivadas de esta situación".

Un momento de la inauguración de la jornada con la consellera de Bienestar Social Carolina Escandell
Un momento de la inauguración de la jornada con la consellera de Bienestar Social Carolina Escandell | Redacción

Al mismo tiempo, la accesibilidad de los servicios de atención y la formación de los profesionales constituyen otros dos desafíos importantes y es que la secretaria de Mujeres Jóvenes ha advertido "de que las barreras pueden comenzar con algo tan sencillo como una escalera que impide acceder a un recurso asistencial, pero también aparecen cuando faltan conocimientos específicos sobre discapacidad y violencia machista en determinados servicios policiales o judiciales".

Por ello, López ha defendido la importancia de las asociaciones de mujeres y las redes de apoyo, "que permiten compartir experiencias, acceder a recursos y evitar que la pareja sea el único vínculo de confianza de una víctima" y al mismo tiempo ha destacado "el papel de la Federación de Mujeres Jóvenes, integrada por asociaciones de diferentes comunidades autónomas, en la creación de espacios seguros de participación y acompañamiento".

Por último ha hecho un llamamiento a los oyentes "para que no se infantilice a las mujeres con diversidad funcional porque también tienen autonomía" y ha insistido "en que cualquier intervención debe respetar las decisiones de la propia mujer y ayudarla a recuperar su independencia con el objetivo fundamental de reducir su aislamiento fomentando las relaciones sociales, las redes de apoyo y el acceso a recursos adaptados que permitan prevenir y combatir la violencia machista".

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