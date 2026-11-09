Laura López: "Hay que dejar de infantilizar a las mujeres con discapacidad y reducir su aislamiento"

Laura López, secretaria de la Federación de Mujeres Jóvenes, ha sido la encargada de ofrecer la conferencia marco de la jornada «Dones, Discapacitat i Violències Masclistes» que ha organizado la Universitat de les Illes Balears en colaboración con el Consell de Ibiza, dentro de las actividades del 25N, y por ello ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para alertar "sobre las dificultades añadidas que encuentran las mujeres con diversidad funcional para identificar, denunciar y escapar de situaciones de violencia machista".

No en vano, López ha incidido en que estas mujeres pueden enfrentarse a barreras adicionales cuando sufren este tipo de violencia, "especialmente cuando dependen de su pareja para recibir cuidados, apoyo o ayuda en sus actividades cotidianas", provocando, según sus palabras, "que sufran violencia física, psicológica, sexual o económica generando fundamentalmente falta de autoestima, aislamiento o consecuencias psicológicas derivadas de esta situación".

Un momento de la inauguración de la jornada con la consellera de Bienestar Social Carolina Escandell | Redacción

Al mismo tiempo, la accesibilidad de los servicios de atención y la formación de los profesionales constituyen otros dos desafíos importantes y es que la secretaria de Mujeres Jóvenes ha advertido "de que las barreras pueden comenzar con algo tan sencillo como una escalera que impide acceder a un recurso asistencial, pero también aparecen cuando faltan conocimientos específicos sobre discapacidad y violencia machista en determinados servicios policiales o judiciales".

Por ello, López ha defendido la importancia de las asociaciones de mujeres y las redes de apoyo, "que permiten compartir experiencias, acceder a recursos y evitar que la pareja sea el único vínculo de confianza de una víctima" y al mismo tiempo ha destacado "el papel de la Federación de Mujeres Jóvenes, integrada por asociaciones de diferentes comunidades autónomas, en la creación de espacios seguros de participación y acompañamiento".

Por último ha hecho un llamamiento a los oyentes "para que no se infantilice a las mujeres con diversidad funcional porque también tienen autonomía" y ha insistido "en que cualquier intervención debe respetar las decisiones de la propia mujer y ayudarla a recuperar su independencia con el objetivo fundamental de reducir su aislamiento fomentando las relaciones sociales, las redes de apoyo y el acceso a recursos adaptados que permitan prevenir y combatir la violencia machista".