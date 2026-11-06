Miguel Ángel Riera: "Queremos que la gente conozca todo lo que se hace en la parroquia de Santa Cruz"

La parroquia de Santa Cruz de Ibiza abrirá sus puertas este domingo 8 de noviembre para mostrar a los ciudadanos una realidad que va mucho más allá de las celebraciones religiosas y por ello, su párroco, Miguel Ángel Riera Planells, ha pasado por la sección Hablando al Aire, patrocinada por Ópticas Dr. Marí, explicando desde los estudios de Onda Cero "que el objetivo de esta primera jornada es acercar a los vecinos el trabajo que desarrollan los numerosos grupos y asociaciones vinculados al templo y dar a conocer una comunidad que participa activamente en la vida social de la ciudad".

En este sentido, Riera ha confirmado que la iniciativa ha surgido del Consejo Parroquial, "integrado por unas veinte personas en representación de los diferentes grupos de la parroquia", que responde "a la voluntad de construir una Iglesia más abierta y cercana a la sociedad" y que por ello la plaza del pintor Vicent Calvet, situada detrás del templo, "acogerá más de quince mesas informativas en las que estarán representados colectivos como Cáritas, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, las cofradías, los grupos de catequesis, los grupos bíblicos y la Adoración Nocturna, entre otros" y al mismo tiempo, el trabajo de sus más de veinte catequistas de comunión, seis de confirmación y tres sacerdotes que acompañan las diferentes actividades parroquiales.

Además, esta jornada de puertas abiertas comenzará este domingo a las 10.00 horas y coincidirá con la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Entre las actividades previstas destaca una comida de fraternidad con arroz de matanzas, cuyos tiques pueden adquirirse en la sacristía o en el despacho parroquial por 12 euros para los adultos y 8 euros para los niños de hasta 12 años.

Imagen del exterior de la Iglesia de Santa Cruz de Ibiza | Redacción

Por otro lado, el párroco también ha destacado el creciente interés de los jóvenes por participar en las actividades religiosas, especialmente en la preparación para la confirmación y es que según ha explicado, este año ocho jóvenes recibieron el sacramento, mientras que el grupo que se prepara para confirmarse el próximo año reúne a casi treinta participantes y el nuevo curso ha comenzado con más de treinta inscritos, demostrando "que la gente llama a la gente después del magnífico trabajo de nuestos más de veinte catequistas y a la implicación de la comunidad".

Durante la entrevista, Miguel Ángel Riera también ha repasado la singular historia de la iglesia de Santa Cruz, cuya actividad parroquial comenzó varias décadas antes de la construcción del templo actual explicando que aunque el edificio se levantó a finales de los años cincuenta, los libros parroquiales conservan registros desde principios del siglo XX, cuando los sacramentos se administraban en la capilla del colegio de Nuestra Señora de la Consolación, y que, inicialmente se había previsto dedicar la futura parroquia a San Cristóbal, pero posteriormente se decidió que llevara el nombre de Santa Cruz, una decisión vinculada a las conmemoraciones religiosas de 1933. La Guerra Civil retrasó el proyecto hasta su construcción definitiva.

Incluso, también ha ha explicado que el interior del templo conserva elementos patrimoniales poco conocidos, como sus vidrieras, recientemente iluminadas para facilitar su contemplación, y distintas imágenes religiosas que reflejan la evolución de la parroquia, como por ejemplo el Cristo de la Agonía, la Virgen de la Esperanza, el Cautivo y el Resucitado, junto a advocaciones vinculadas a la comunidad latinoamericana, como el Divino Niño y la Virgen del Cisne, patrona de Ecuador y, finalmente, ha confirmado, que existe interés por organizar en el futuro visitas dedicadas específicamente a explicar la historia y el patrimonio artístico de la iglesia, aunque esta primera jornada estará centrada en dar a conocer su actividad comunitaria.

Con esta iniciativa, la parroquia de Santa Cruz pretende acercarse tanto a las personas que participan habitualmente en sus actividades como a quienes pasan cada día por delante del templo sin conocer la labor que se desarrolla en su interior, reivindicando su papel como espacio de encuentro, solidaridad y convivencia en la ciudad de Ibiza.