Formentera impulsa su nuevo centro de salud, mejora los espacios públicos y apuesta por atraer más turismo fuera del verano

El espacio Formentera al Día de Onda Cero Ibiza y Formentera de este miércoles 4 de noviembre ha repasado las principales noticias de la isla, con la licitación del nuevo centro de salud, los acuerdos urbanísticos del Consell, la puesta en marcha de los horarios de invierno del transporte público y la promoción turística en Londres. La actualidad se completa con iniciativas medioambientales, propuestas culturales y deportivas.

La sanidad ha protagonizado la apertura de Formentera al Día con la licitación de las obras del nuevo centro de salud de la isla, un proyecto del Servei de Salut con un presupuesto estimado de 4,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La actuación permitirá construir 500 metros cuadrados nuevos y reformar otros 270 en la misma parcela del Hospital de Formentera. Las instalaciones, conectadas con el edificio actual, dispondrán de 15 consultas destinadas a medicina y enfermería familiar, pediatría, atención obstétrico-ginecológica, trabajo social y salud bucodental, además de espacios para extracciones, admisión y personal sanitario.

Pleno del mes de octubre

En materia urbanística, el Consell de Formentera ha aprobado definitivamente dos convenios para ampliar y regularizar espacios públicos en el Pilar de la Mola y es Caló de Sant Agustí. En la Mola, la modificación permitirá configurar un espacio público de aproximadamente 2.300 metros cuadrados frente a la iglesia, sin aumentar la edificabilidad ni el número de viviendas previstos. En es Caló, los terrenos de la plaza del Delme, utilizados actualmente como aparcamiento, pasarán formalmente a ser de titularidad insular. El pleno también ha aprobado elaborar un plan de puntos críticos ante lluvias e inundaciones, exigir a Telefónica la limpieza de un solar próximo a la zona escolar de Sant Francesc y mantener el faro de la Mola como espacio cultural. Asimismo, se ha comprometido a continuar mejorando las instalaciones y el servicio de barqueo de s'Estany des Peix.

Nuevos horarios de autobús de Formentera | Redacción

El transporte público ha estrenado su horario de invierno, vigente hasta el 30 de abril de 2027, con las líneas L2 y N6 operativas y una importante novedad para los residentes que necesitan desplazarse a Ibiza. Se trata de un servicio bajo demanda, de lunes a viernes, que sale del Pilar de la Mola a las 6.15 horas y llega a la Savina a las 6.55, facilitando la conexión con los primeros barcos. Para utilizarlo es necesario reservar con al menos 24 horas de antelación en el teléfono 695 161 636.

La actualidad medioambiental incluye la retirada de 18 pateras acumuladas en distintos puntos del litoral, concretamente en es Ram, s'Estufador y ses Pesqueres Altes. Las embarcaciones se trasladan a Ibiza para su destrucción, mientras que cerca de 150 permanecían almacenadas en el área de residuos des Cap, pendientes de gestión. Por otro lado, el Consell mantiene hasta el 30 de marzo de 2027 su campaña gratuita de análisis de triquinosis para las matanzas tradicionales de cerdo. También destaca la llegada por primera vez a Formentera de la red educativa de estaciones meteorológicas XarMet, que permitirá al alumnado trabajar con datos meteorológicos reales.

World Travel Market

La promoción turística ha llevado nuevamente a Formentera hasta la World Travel Market de Londres, donde una delegación encabezada por el presidente del Consell, Óscar Portas, ha mantenido contactos con operadores como TUI y la asociación británica ABTA. El objetivo es conseguir que los visitantes británicos prolonguen sus estancias en la isla y descubran su oferta de naturaleza, gastronomía, cultura y turismo activo fuera de la temporada alta. Entre las iniciativas presentadas destaca Memories by the Sea, una propuesta que promociona la tranquilidad, el paisaje y el astroturismo, aprovechando la certificación de Formentera como Destino Turístico Starlight desde 2023.

Representación de Formentera en la World Travel Market | Redacción

En gastronomía, el restaurante Trastienda ha conseguido el primer premio de las Semanas Gastronómicas de Formentera, dotado con 1.500 euros, mientras que Mar Grossa ha obtenido el segundo, con 1.000 euros. Los establecimientos han sido elegidos mediante las votaciones de los propios clientes.

Agenda cultural y deporte

La agenda cultural de los próximos días incluye la exposición Frecuencia y vibración, de Caro Atucha, en el Ajuntament Vell hasta el 14 de noviembre; los conciertos del Dúo SpaDuet y una charla de Alba Cardalda este jueves 5; la representación teatral Una altra persona y una sesión de cine el viernes 6; y el espectáculo familiar El viatge de la Nuru, de Festuc Teatre, el sábado 7 en la Sala de Cultura de Sant Francesc. La programación continuará la próxima semana con una presentación literaria y un cuentacuentos infantil.

Por último, en deportes, la Sociedad Deportiva Formentera continúa su buena dinámica en Tercera Federación después de imponerse a domicilio al CD Migjorn de Menorca. El equipo dirigido por Maikel Romero ocupa la octava posición con 14 puntos y afrontará su próximo compromiso el domingo 8 de noviembre, a las 12.00 horas, frente al Sineu en el Municipal de Sant Francesc.