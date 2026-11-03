Rubén Sousa: "Lo que necesita la ciudad de Ibiza es poder ensanchar un poco la temporada turística"

Rubén Sousa, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza ha asegurado en los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera dentro del especial que se está haciendo desde la World Travel Market de Londres que la ciudad "quiere atraer más visitantes británicos fuera del verano apostando por su patrimonio, gastronomía, cultura y turismo de congresos".

Concretamente, Sousa ha confirmado que las primeras sensaciones de la feria "son positivas" dentro de esa campaña que "busca promocionar una Ibiza diferente a la que tradicionalmente se asocia con las discotecas, las playas y el ocio nocturno y que pasa por reforzar su oferta gastronómica, cultural, patrimonial y deportiva, además del turismo MICE, vinculado a reuniones, incentivos, congresos y eventos profesionales, que está experimentando un importante crecimiento".

No en vano, el concejal de Vila ha recordado que la capital "cuenta con un patrimonio reconocido por la UNESCO, museos y una oferta turística que permite disfrutar de la ciudad durante todo el año" y en este sentido ha valorado especialmente la mejora de las conexiones aéreas con Londres, ya que British Airways mantiene un vuelo diario durante todo el año y Jet2 ha anunciado que adelantará sus operaciones al mes de marzo asegurando que lo que necesita la ciudad y la isla "es poder ensanchar un poco la temporada pensando en ofrecer más meses de actividad a las empresas y mayor estabilidad laboral a los trabajadores".

Al mismo tiempo Sousa ha destacado que cada vez hay más hoteles abiertos durante el invierno y que en determinadas fechas navideñas se alcanzan ocupaciones del 100 % y por ello, con respecto, a las perspectivas para 2027, se ha mostrado "optimista con el comportamiento del mercado británico", aunque también ha reconocido que las guerras y la incertidumbre económica internacional pueden influir en las reservas a pesar de que Ibiza "se ha consolidado como uno de los mejores destinos del mundo y como un lugar atractivo y seguro, capaz de mantener buenos niveles de ocupación pese a sus precios".