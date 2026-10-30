El Consell de Formentera retira 18 pateras de su costa y reclama una actuación continuada a la Delegación del Gobierno

El Consell Insular de Formentera ha retirado 12 pateras de las zonas de des Ram, s’Estufador y ses Pesqueres Altes durante los últimos días y tiene previsto retirar otras seis este viernes. En total, la actuación contempla la retirada de 18 embarcaciones utilizadas en travesías de migración irregular que habían quedado abandonadas en el litoral de la isla.

La vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha considerado que estas actuaciones son “insuficientes ante un problema que se reproduce con cada nueva llegada”. La consellera ha reclamado a la Delegación del Gobierno una respuesta “continuada, ágil y con recursos suficientes”.

“Formentera no puede continuar asumiendo la acumulación de embarcaciones en su litoral ni las consecuencias ambientales y de seguridad que se derivan”, ha afirmado Castelló.

A esta situación se suma la acumulación de cerca de 150 pateras en el área de residuos des Cap, que continúan pendientes de ser retiradas por la Delegación del Gobierno y trasladadas a Ibiza para su gestión.

El Consell Insular insiste en la necesidad de una coordinación constante entre las administraciones implicadas para agilizar la retirada de las embarcaciones y evitar que sigan acumulándose tanto en la costa como en las instalaciones insulares.