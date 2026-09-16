Gonzalo Bernardos protagonizará en Ibiza un nuevo Encuentro de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa

Ibiza acogerá el próximo jueves 1 de octubre una nueva edición de los Encuentros de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa, organizados por Onda Cero y CaixaBank. La cita comenzará a las 10.30 horas en el Grand Palladium Select Palace Ibiza, en Playa d’en Bossa, y tendrá como protagonista al profesor y economista Gonzalo Bernardos.

Bajo el título «Turismo y vivienda en Ibiza: ¿conflicto o convivencia?», el quinto encuentro de este foro empresarial en la isla abordará dos asuntos estrechamente vinculados con su presente y su futuro. La jornada reunirá a representantes de las administraciones públicas, organizaciones empresariales y compañías ibicencas para analizar la situación económica actual y reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que afronta Ibiza.

El encuentro pretende ofrecer un espacio de diálogo en torno al equilibrio entre la actividad turística, principal motor económico de la isla, y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda. Este escenario influye directamente en la vida de los residentes, la disponibilidad de trabajadores y la competitividad de las empresas.

Mesa redonda y charla con Gonzalo Bernardos

Tras las intervenciones institucionales, se celebrará una mesa redonda temática con representantes empresariales de Ibiza. Los participantes compartirán su visión sobre la coyuntura económica de la isla y debatirán acerca de las posibles vías para compatibilizar el desarrollo turístico con las necesidades residenciales de la población.

La jornada incluirá también una intervención de CaixaBank Baleares y culminará con la charla-coloquio de Gonzalo Bernardos. El profesor analizará la relación entre turismo y vivienda desde una perspectiva económica y aportará su visión sobre uno de los debates que más preocupan actualmente a la sociedad ibicenca.

Una vez finalizada su exposición, se abrirá un turno de preguntas para que los asistentes puedan trasladarle sus inquietudes y participar en el debate.

Programa previsto

La estructura del encuentro, todavía sujeta a posibles ajustes, será la siguiente:

10.30 horas. Recepción de invitados y coffee break.

11.00 horas. Inicio del encuentro:

Intervenciones institucionales.

Mesa redonda temática con representantes empresariales de la isla de Ibiza.

Intervención de CaixaBank Baleares.

Charla-coloquio con el profesor Gonzalo Bernardos.

Turno de preguntas de los asistentes.

13.00 horas. Vino español.

Respaldo institucional y empresarial

El encuentro es una iniciativa de Onda Cero y CaixaBank y cuenta con la colaboración institucional de la Conselleria d’Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears, el Consell d’Eivissa y el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

También apoyan esta edición la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF), Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Ocio de Ibiza, BYD Proa Ibiza, Trablisa y Palladium Hotel Group.

La participación de estas instituciones, organizaciones y empresas refuerza el objetivo de los Encuentros de Empresarios en Positivo Metafuturo Impulsa: fomentar el diálogo y el intercambio de propuestas entre las administraciones y el tejido productivo para afrontar los principales retos económicos y sociales de Ibiza.

Acceso mediante invitación

El acceso al encuentro será gratuito, pero estará limitado a las personas que dispongan de invitación. Los empresarios y emprendedores interesados en asistir pueden solicitarla a través del correo electrónico ibiza@ondacero.es.