Álex Minchiotti: "Ibiza no puede mirar al futuro poniendo parches en edificios antiguos y la reforma del Mercat Nou es totalmente inviable"

El concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Álex Minchiotti, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para explicar el proyecto de construcción de un nuevo Mercat Nou en la zona de la ciudad conocida como el Eixample y cuyo periodo de exposición pública entra en su recta final tras recibir más de una treintena de aportaciones y mientras una oposición vecinal que ha comenzado una recogida de firmas para que no haya obras.

En este sentido, Minchiotti ha asegurado que todas las alegaciones que permitan mejorar la propuesta "serán estudiadas e incorporadas siempre que sean compatibles con el proyecto" pero también ha confirmado que reformar el actual edificio "ya no es viable" recordando, entre otras cosas que su aparcamiento "no volverá a abrir y que ha tenido que ser tabicado para garantizar el funcionamiento del inmueble".

Recreación de como quedaría el Mercat Nou | Redacción

Al mismo tiempo, ha insistido en que "Ibiza no puede mirar al futuro poniendo parches en edificios antiguos" y que por ello, el Ayuntamiento apuesta por levantar un nuevo mercado junto al actual y aprovechar posteriormente su parcela para ampliar el Parque de la Paz en unos 3.620 metros cuadrados, "dentro de un proyecto que cuenta con amplio consenso vecinal junto al de los propios paradistas ya que permitirá devolver la vida a una zona que actualmente pasa por una situación complicada".

No en vano, Minchiotti ha explicado que el proyecto "contempla 279 plazas de aparcamiento en dos plantas subterráneas, mientras otra planta soterrará servicios como los contenedores, la recogida de residuos y la carga y descarga" y que en superficie "el nuevo mercado combinará los puestos tradicionales con restauración, comercio y espacios para actividades".

Todo ello en unos trabajos que está previsto que duren unos dos años y medio si se cumplen las previsiones y en este sentido, ante la preocupación de los vecinos por lo que supondrán los trabajos, Minchiotti, ha asegurado "que la intención es reducir al máximo su impacto", pidiendo paciencia a los vecinos porque "Ibiza necesita evolucionar y revitalizar su comercio tradicional" y porque "no solo se trata de hacer un parche o de salvar un mercado, sino de salvar toda una zona emblemática de la ciudad".