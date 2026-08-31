Carlos Fourcade: "Tras el buen rendimiento del pasado curso, el Inter Ibiza tiene equipo para estar arriba en Tercera RFEF"

El entrenador del Inter Ibiza, el argentino Carlos Fourcade, ha pasado por los estudios de Onda Cero antes del comienzo de una nueva temporada en Tercera Federación, que arrancará este domingo a las once y cuarto de la mañana a domicilio frente al Alcúdia, asegurando que "tras el buen rendimiento del pasado curso, el equipo está para estar arriba" aunque siempre "yendo partido a partido en una categoría muy igualada en la que cualquier rival puede imponerse independientemente de su posición".

El técnico y presidente del club de la ciudad de Ibiza ha explicado que en este verano el Inter "ha construido una plantilla buena y bastante completa" aunque también ha reconocido las dificultades que supone fichar jugadores en Ibiza debido, fundamentalmente, al problema de la vivienda "que obliga al club no solo a buscar futbolistas, sino también pisos y, en algunos casos, trabajo para los nuevos integrantes de la plantilla".

Por ello, Fourcade ha querido poner en valor el trabajo que hace el personal que trabaja en el club y en la importancia de acertar con el perfil personal de los fichajes, además de sus condiciones futbolísticas, ya que según sus palabras, el Inter Ibiza "busca jugadores acostumbrados a la disciplina de clubes y canteras porque suelen tener una mayor disciplina que otros lo que es muy importante en un lugar como Ibiza".

Por otro lado, el técnico argentino ha insistido en que "la experiencia adquirida durante la pasada temporada será otra de las ventajas del Inter ya que se conocen mejor los campos, rivales, jugadores y entrenadores de la categoría" y en este sentido, Fourcade también ha querido recordar que el pasado curso fueron capaces de vencer a varios de los equipos de la zona alta, "lo que demuestra que jugar en escenarios exigentes supone una motivación añadida para sus futbolistas y que somos un rival duro que hace que los rivales también piensen en nosotros".

Finalmente, la entrevista ha terminado con un recuerdo a Isabel Torres Álvarez, secretaria del Inter Ibiza y responsable de buena parte del fútbol base del club, fallecida recientemente, y a la que el argentino ha definido "como un pilar tremendamente importante" y "una de las patas de la silla o de la mesa dentro de nuestra entidad", hasta el punto de que "en cada rincón donde esté el Inter, ella va a estar".