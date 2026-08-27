Miguel Lázaro: "No ha habido colapso en urgencias de Can Misses, pero la demanda asistencial se ha disparado por el aumento de población"

Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), ha pasado por Onda Cero para analizar la situación que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses y explicar las propuestas que la organización ha trasladado al IB-Salut.

En este sentido, Lázaro ha rechazado "hablar de colapso", pero sí ha reconocido "una fuerte presión asistencial" provocada, entre otros factores, "por el incremento de ciudadanos durante el verano generada sobre todo por el aumento de población flotante y turistas", y por ello, ha asegurado que Simebal plantea declarar las Urgencias de Can Misses "como puesto de muy difícil cobertura ya que permitiría introducir estrategias e incentivos retributivos y no retributivos para captar y fidelizar especialistas y que les sea atractivo venir a la isla a pesar de las dificultades del elevado precio de la vivienda, los alquileres, el transporte y el coste de vida".

Vista de la entrada del Hospital Can Misses de Ibiza | Redacción

El sindicato también propone "reforzar la colaboración de Urgencias con servicios como Traumatología, Ginecología, Oftalmología u Otorrinolaringología", "optimizar los convenios para derivar a pacientes extranjeros con urgencias no complejas hacia centros sanitarios privados y reducir así los momentos de mayor saturación" o "destinar parte de la recaudación de la ecotasa turística a reforzar la sanidad durante los meses de mayor presión asistencial, especialmente mediante la contratación de médicos".

Por último, Lázaro ha reclamado "una mejor financiación sanitaria para Baleares" y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del uso que los ciudadanos hacen de los servicios hospitalarios ya que según ha asegurado "el 40% de las urgencias que van a los hospitales son pseudourgencias que pueden ser tratadas primero en servicios de urgencias extrahospitalarios cuando su situación no requiera acudir directamente al hospital".