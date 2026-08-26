La clase política de Formentera se une para exigir soluciones a Endesa y al Govern balear por los continuos apagones en la isla

El espacio Formentera al día de este miércoles 26 de agosto se ha centrado en la exigencia de explicaciones por los continuos cortes de suministro eléctrico, en el refuerzo del cuerpo de bomberos, las medidas preventivas ante posibles lluvias intensas, la reclamación para que se proteja mejor a la posidonia de los fondeos o la intensa agenda cultural y deportiva de la isla en la recta final del mes.

Óscar Portas, presidente del Consell insular de Formentera | redacción

No en vano, el presidente del Consell de Formentera. Óscar Portas junto al grupo político Gent per Formentera, ha exigido a Endesa y a las administraciones competentes medidas inmediatas ante unos apagones que considera cada vez más habituales que dejaron sin suministro a 800 y 3.000 usuarios los días 12 y 13 de agosto, además de una revisión urgente de la red y un plan de inversiones y mantenimiento.

En materia de emergencias, el Consell ha aprobado el proceso para incorporar 16 bomberos como funcionarios de carrera, con las primeras pruebas previstas para septiembre mientras que de forma paralela se han intensificado los trabajos de limpieza de canales, acequias, cunetas e imbornales ante posibles lluvias intensas, mientras permanece activado preventivamente el plan INUNBAL.

Comienzan los trabajos de limpieza de canales, acequias y cunetas en Formentera | Redacción

En medio ambiente, Ibiza y Formentera Preservation reclama más vigilancia y sanciones frente a los fondeos ilegales sobre posidonia después de que durante 2025 solo se tramitaran tres actas en Formentera y el buque oceanográfico Miguel Oliver del Gobierno de España sigue desarrollando en aguas pitiusas una campaña científica para evaluar el estado de los recursos pesqueros y los ecosistemas marinos.

Cartel de la exposición Formenlàndia de Francesc Fàbregas | redacción

La agenda incluye las exposiciones Formenlàndia y la colección permanente del Far de la Mola, Sa Fireta, Cinema a la Fresca, Música a les Places y las Festes des Caló de Sant Agustí y en deportes, el fin de semana estará marcado por el Trofeu Marcos Mayans de windsurf, mientras el torneo de baloncesto 3x3 del Port de la Savina celebrará el lunes su última jornada del verano.