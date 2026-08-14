Sabrina Dance Center: "Más que los resultados lo importante es que los jóvenes aprendan a ser al mismo tiempo grandes artistas y grandes personas"

Sabrina Trevisano y Marí Pau Bonet, directora y profesora respectivamente de la prestigiosa escuela Sabrina Dance Center de la isla de Ibiza han acudido hasta los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para participar en el espacio Hablando al aire que todos los viernes patrocina Ópticas Doctor Marí en Más de Uno Ibiza y Fomentera, aprovechando que, entre otros logros, han conseguido situar tres de sus coreografías entre las cinco mejores de sus categorías en el Global Dance Open celebrado que se ha celebrado en San Sebastián.

Todo ello en un evento en el que participaron bailarines procedentes de más de 30 países y en la que según explicaron las dos invitadas, la delegación ibicenca acudió por unos 25 jóvenes de entre 8 y 18 años que durante cinco días participaron en una competición internacional con propuestas de contemporáneo, urbano, flamenco y musical, además de dúos, solistas y grupos.

Y en este sentido, tanto Trevisano como Bonet, han explicado que detrás de estos resultados "existe prácticamente un año de preparación y de esfuerzo" porque los alumnos combinan sus clases habituales durante la semana con los ensayos de la compañía los fines de semana pero que, realmente, "los resultados no son el principal objetivo sino que aprendan a ser al mismo tiempo grandes artistas y también grandes personas".

Por ello, ambas han insistido en que las clases "lo principal es que aprendan valores tan importantes como compañerismo, esfuerzo y confianza y que así luego cada alumno encuentre su mejor versión" ya que, según sus palabras, "la danza puede convertirse en un refugio y un lugar donde ser libres y expresarse con libertad". Y es que la propia Sabrina Trevisano, ha puesto como ejemplo que ella misma comenzó a bailar "durante su infancia después de sufrir dificultades para hablar" animada por su madre y que aquella experiencia terminó marcando su vida profesional.

Por último, la directora de Sabrina Dance Center también ha asegurado que "hay muchísimo talento en Ibiza", aunque muchos jóvenes deben abandonar la isla cuando llega el momento de continuar su formación, pero que eso se ve "compensado" cuando descubres que antiguos alumnos estudian actualmente fuera de Ibiza y desarrollan su camino dentro de las artes escénicas, y han recordado que comenzará sus clases de la nueva temporada en septiembre, celebrando a finales de ese mes las audiciones para renovar su compañía.