Francisca Sala Bonet: "Se ha mejorado mucho en el baño adaptado pero el objetivo final tiene que ser que alguien con movilidad reducida pueda ir solo a la playa y bañarse"

Francisca Sala Bonet, terapeuta y responsable de accesibilidad de la Asociación de Esclerósis Múltiple de Ibiza y Formentera (AEMIF) ha detallado en Onda Cero Ibiza y Formentera cuáles son las barreras siguen encontrando las personas con movilidad reducida para disfrutar de las playas y qué mejoras considera necesarias.

Y es que según Salas Bonet, "disfrutar de un día de playa sigue siendo complicado para muchas personas del colectivo ya que una playa accesible no depende solo de una pasarela o una silla anfibia sino que todo empieza con el mero hecho de poder llegar hasta esa playa ya que hay barreras como el transporte adaptado, los bordillos rebajados o las plazas de aparcamiento reservadas".

Imagen de un servicio de baño adaptado en una playa de Sant Antoni | Redacción

En este sentido, la responsable de accesibilidad de AEMIF ha valorado positivamente que todos los municipios de Ibiza cuenten ya con playas que ofrecen algún tipo de baño asistido, "con sillas y muletas anfibias, andadores, baños adaptados, zonas de sombra y personal formado" aunque también ha querido dejar claro que "queda bastante camino por recorrer" y que el siguiente paso debe ser avanzar hacia una mayor autonomía y que "alguien con movilidad reducida pueda ir solo a la playa y bañarse".

Para ello Sala Bonet ha insistido en que es necesario "pensar la accesibilidad desde el primer momento", "incorporar productos de apoyo que permitan a las personas con discapacidad depender menos de familiares o socorristas" y también más información sobre los servicios disponibles en cada playa. "ya que sería tremendamente útil contar con mapas que indiquen aparcamientos, pasarelas, puestos de socorrismo y recursos de baño asistido y que así cada vez más personas se animen a dar el paso".