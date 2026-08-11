Carmen Rodríguez Tur: "Sant Llorenç es un pueblo que preserva su tradición y sus costumbres gracias a que sus vecinos son una piña"

La concejala de Fiestas de Sant Joan de Labritja, Carmen Rodríguez Tur, ha repasado en Onda Cero la celebración del día grande de Sant Llorenç, este lunes 10 de agosto en un día marcado este año por la lluvia, y para detallar un programa de celebraciones que continuará hasta el próximo mes de diciembre.

En este sentido, Rodríguez Tur ha recordado que los vecinos disfrutaron del día grande de la localidad "de una manera diferente a la habitual después de que la lluvia obligara a celebrar la exhibición de ball pagès a cargo de la Colla de Labritja en el porche de la iglesia" pero que, sin embargo, esto no impidió que la procesión pudiera celebrarse con normalidad "generándose un ambiente mágico ya que mientras se hacía la ballada fuera llovía, había relámpagos y truenos".

Precisamente, la concejala ha destacado el carácter tradicional de unas celebraciones "que mantienen una estrecha vinculación con los vecinos y con la identidad del pueblo" y es que según ha asegurado "Sant Llorenç es un pueblo que preserva su tradición y sus costumbres, mientras se incoportan nuevas propuestas para todas las edades, gracias entre otras cosas a que sus vecinos son una piña como se demuestra en la implicación de una comisión de fiestas formada mayoritariamente por jóvenes y su colaboración con el club de mayores".

De hecho, las celebraciones están lejos de terminar después del día del patrón y es que además de los torneos, juegos infantiles y acuáticos, magia, música en directo, actividades relacionadas con el mundo del 4x4 se uno uno de las propuestas estrella del programa, cuarta edición de la Fira de sa Matança que se celebrará el próximo 12 de diciembre en la plaza del pueblo y que es, para Rodríguez Tur, "un ejemplo perfecto de la intención del consistorio de mantener actividades más allá de los meses centrales del verano ofreciendo alternativas durante todo el año que permitan avanzar en la desestacionalización del municipio".