Santiago García: "Aunque la ocupación hotelera ha subido en julio más que crecimiento tenemos que hablar de contención"

La temporada turística mantiene el pulso en Ibiza y Formentera como demuestra que los hoteles de las Pitiusas cerraron julio con una ocupación cercana al 90%, ligeramente por encima de los registros del mismo mes del año pasado y con un comportamiento especialmente positivo durante la segunda quincena.

Unos datos que el gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, Santiago García, ha analizado en Onda Cero pidiendo interpretar las cifras dentro de un destino que ya parte de niveles de ocupación muy elevados. No en vano, aunque el incremento respecto a julio de 2025 ha sido de 0,89 puntos, García prefiere hablar de "estabilidad" antes que de un crecimiento significativo, asegurando que "más que crecimiento, podemos hablar de contención".

Las cifras muestran, en cualquier caso, diferencias entre zonas y también entre las dos quincenas del mes, ya que en la correspondiente al municipio de Ibiza junto a Platja d'en Bossa se ha registrado el mayor incremento con una subida de 2,31 puntos, mientras que en la zona norte, en Sant Joan de Labritja, ha habido un ligero descenso, y todo ello teniendo en cuenta que el conjunto de la segunda mitad de julio alcanzó una ocupación del 90,95%, frente al 88,40% de los primeros quince días.

Son porcentajes que, a juicio de García, confirman la fortaleza que mantiene el destino en plena temporada alta y es que según sus palabras, "muchos destinos firmarían por tener esta ocupación", teniendo en cuenta además que en Formentera "el comportamiento se mantiene muy próximo al del verano pasado, con registros por encima del 86%".

Por otro lado, más allá de las cifras de ocupación, el sector observa también cambios en la forma de viajar ya que según ha asegurado el gerente de la federación "las estancias de tres o cuatro noches son cada vez más frecuentes entre los visitantes que llegan a las islas por motivos de ocio, mientras que el turismo familiar y el vinculado a la turoperación conserva estancias más largas, generalmente próximas a una semana".

Ahora, con julio terminado, las miradas se dirigen ahora hacia agosto, y en este sentido la Federación Hotelera espera que el principal mes de la temporada "mantenga unos niveles similares a los del año pasado" teniendo en cuenta que este miércoles 12 de agosto tendrá lugar el eclipse solar que ha despertado un importante interés turístico aunque, en este sentido, García ha rebajado su posible impacto sobre la ocupación general "ya que coincidirá con uno de los momentos de mayor demanda de todo el verano, por lo que el margen para incorporar un volumen extraordinario de visitantes es limitado".