Solidaridad

Fina Darder: "El Fons busca proyectos para la reconstrucción de Venezuela tras los terremotos pero con la máxima transparencia de saber cómo y donde llega"

La coordinadora del Fons Pitiús de Cooperació ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera la segunda fase de la ayuda humanitaria destinada a Venezuela tras los terremotos y las nuevas iniciativas de sensibilización impulsadas por la entidad para concienciar sobre el uso del agua entre los jóvenes de Ibiza.

Manu Gon

Illes Balears |

Fina Darder, coordinadora del Fons Pitius de Cooperació, ha explicado en Onda Cero Ibiza y Formentera como será la convocatoria extraordinaria de ayuda para los afectados por los terremotos de Venezuela del 24 de junio de 2026, así como las nuevas campañas de sensibilización lanzadas por la entidad para intentar concienciar al máximo a los jóvenes de la isla sobre el correcto uso de un bien tan preciado como es el agua.

Darder ha confirmado que la convocatoria, prevista para el mes de noviembre, estará dotada con 125.600 euros "que se destinarán a financiar proyectos de recuperación en las zonas afectadas por los terremotos de Venezuela, centrándose fundamentalmente en la fase de reconstrucción, una vez cubiertas las necesidades más urgentes de los que se vieron afectados por los terremotos".

Entrega de los premios de los ganadores del concurso fotográfico Miradas sobre el agua. Uso y abuso
Entrega de los premios de los ganadores del concurso fotográfico Miradas sobre el agua. Uso y abuso | Redacción

En este sentido, la coordinadora de la plataforma ha explicado que el Fons Pitius de Cooperació "no es un organismo especializado en emergencias, por lo que ha optado por intervenir cuando las necesidades más inmediatas ya han disminuido y es posible planificar actuaciones de recuperación con mayores garantías" y que por ello "se buscará seleccionar proyectos tras analizar las necesidades sobre el terreno junto a otras entidades de cooperación teniendo en cuenta que tiene que ser algo en lo que podamos comprobar la trazabilidad de lo que se envía y a dónde llega, porque los dineros son públicos y la transparencia para nosotros siempre ha sido, es y será fundamental".

Al mismo tiempo, Fina Darder ha presentado el concurso fotográfico 'Miradas sobre el agua. Uso y abuso', una iniciativa "que busca concienciar sobre el uso responsable de un recurso cada vez más escaso en Ibiza y Formentera" y que estuvo dirigido tanto a jóvenes como a adultos, "premiando imágenes tremendamente potentes e impactantes que reflejan la sequía, el deterioro de infraestructuras hidráulicas y la necesidad de preservar el agua".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid