Cristina Miguel: "Entrenar en categorías de base de la selección supone trabajar con el futuro y no con el presente"

La entrenadora ibicenca Cristina Miguel ha pasado por Onda Cero después de ser convocada por segundo verano consecutivo por la Federación Española de Baloncesto, esta vez con la selección femenina sub-13 tras haber trabajado el pasado año con la sub-14 masculina y para detallar como está siendo el día a día del prestigioso y exitoso campus de baloncesto Dani de la Rúa que cumple su tercera edición organizada por un capitán del Class Sant Antoni "que se involucra en todo los detalles convirtiéndose en un referente para todos los participantes por su cercanía".

En este sentido, Cristina Miguel ha destacado que la llamada por parte de la selección "supone un reconocimiento llega gracias a la apuesta de la Federación Balear y al trabajo desarrollado durante años en la formación" y al mismo tiempo "también un reconocimiento al buen trabajo que se hace desde Ibiza".

Además, la entrenadora y formadora ha asegurado que "entrenar en las categorías de base de la selección supone mirar más allá del día a día ya que se trabaja con el futuro y no con el presente ya que el principal objetivo es detectar el potencial de los jugadores pensando en su evolución durante los próximos años".

Un trabajo que ha confesado que "le encanta y le apasiona" y por ello, también ha abordado la creciente profesionalización del baloncesto desde edades muy tempranas con llamadas desde las universidades de Estados Unidos para los jugadores que destacan y en este sentido ha defendido que "los clubes deben preparar a los jóvenes para aprovechar cualquier oportunidad".

Por último Cristina Miguel ha valorado el papel de la mujer en los banquillos de un deporte como el baloncesto asegurando que nunca se ha sentido discriminada ya que lo importante es que se cuente con buenos entrenadores, masculinos o femeninos, y que ella siempre se ha sentido muy bien tratada y como una más dentro del buen ambiente de trabajo que se respira dentro del cuerpo técnico de la selección española".