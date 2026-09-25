Ibiza apuesta por un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo frente al crecimiento en volumen de turistas

Ibiza consolida su apuesta por un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo frente al crecimiento del número de visitantes. Así lo ha explicado el director insular de Turismo del Consell de Ibiza, Juan Miguel Costa, en una entrevista en Onda Cero Mallorca, en la que ha analizado la evolución de la temporada turística, la conectividad aérea y los principales retos a los que se enfrenta la isla.

Los hoteles de Ibiza registraron en agosto una ocupación cercana al 92%, ligeramente inferior a la del mismo mes del año pasado. Sin embargo, en el conjunto del año la ocupación acumula un incremento del 1,7% y el gasto turístico asociado a las estancias ha superado los 2.500 millones de euros.

Costa considera que estos datos confirman la estrategia de Ibiza de priorizar la calidad frente a la cantidad: “Ibiza busca más un turismo de calidad que de cantidad”, ha afirmado. En este sentido, ha defendido que el objetivo es que los visitantes disfruten de una experiencia completa en la isla, con independencia de que se alojen en establecimientos de tres, cuatro o cinco estrellas.

Una temporada similar a la de años anteriores

El director insular de Turismo ha señalado que la temporada está siendo “muy similar” a la de 2025 y 2024, con una buena ocupación hotelera, aunque con un comportamiento más desigual en otros sectores, como la restauración o el turismo náutico.

Por mercados emisores, Costa ha apuntado a un descenso del turismo alemán e irlandés, compensado en parte por el aumento de visitantes británicos. En conjunto, ha asegurado, el volumen de turistas se mantiene en niveles similares a los de los últimos años.

El mes de septiembre presenta, a su juicio, un perfil diferente al de julio y agosto. Se trata de un visitante “más tranquilo”, con mayor poder adquisitivo y estancias más largas, que además diversifica sus actividades. La gastronomía, la cultura y el patrimonio adquieren un mayor protagonismo durante estas fechas.

Deportes y cultura para alargar la temporada

El Consell de Ibiza trabaja para consolidar los meses de abril y octubre como parte de la temporada turística. Costa ha explicado que cada vez hay más hoteles abiertos durante los meses periféricos y que algunas compañías aéreas han adelantado el inicio de sus operaciones desde finales de abril hasta finales de marzo.

La estrategia incluye la promoción de competiciones deportivas y de productos vinculados al turismo cultural, gastronómico y patrimonial. El objetivo es atraer visitantes fuera de los meses de julio y agosto y avanzar en la desestacionalización.

En cuanto a la conectividad durante el invierno, Ibiza mantendrá una oferta similar a la de los últimos años, con un vuelo directo con Londres y varias conexiones semanales con cuatro ciudades de los Países Bajos. También habrá vuelos con algunas ciudades francesas e italianas hasta bien entrado el invierno.

Costa ha reconocido que la conectividad internacional todavía no alcanza el nivel deseado, aunque ha mejorado de forma notable en la última década. Además, ha destacado la importancia de estas conexiones para los residentes, que suelen concentrar sus periodos vacacionales durante los meses de invierno.

Rechazo a ampliar la capacidad del aeropuerto

Sobre el debate en torno a las inversiones de AENA y la manifestación celebrada el pasado domingo en Ibiza, el director insular de Turismo ha defendido que existe un consenso institucional y social para reclamar la mejora de las instalaciones, pero no una ampliación de la capacidad operativa.

“Nadie pide que no se haga una gran inversión en el aeropuerto de Ibiza”, ha afirmado Costa, que considera necesario mejorar la experiencia de los pasajeros y las instalaciones, pero rechaza que estas actuaciones impliquen “un mayor movimiento dentro del aeropuerto”.

El responsable insular ha asegurado que Ibiza ha alcanzado su techo turístico y ha vinculado esta posición a otras medidas adoptadas en la isla, como la regulación de la entrada de vehículos o la lucha contra el alquiler turístico ilegal.

Balance positivo de la limitación de vehículos

Juan Miguel Costa ha hecho una valoración positiva de la primera temporada con limitación de entrada de vehículos a Ibiza. Según ha explicado, la medida “ya se percibe en el día a día de las carreteras y ha contribuido a mejorar la movilidad”.

El director insular ha recordado que la población residente de Ibiza prácticamente se ha duplicado en los últimos 25 años, mientras que las infraestructuras se han mantenido prácticamente sin cambios.

Costa ha admitido que la regulación ha generado resistencias, especialmente entre algunos sectores económicos, como el de los vehículos de alquiler, pero ha defendido la necesidad de adoptar decisiones “valientes” en favor del interés general.

La vivienda, el principal problema de la isla

El responsable de Turismo del Consell de Ibiza ha situado el acceso a la vivienda como “el problema troncal” de la isla y uno de los principales riesgos para el futuro del sector turístico y de la economía insular.

A su juicio, la solución requiere la coordinación entre las administraciones estatal, autonómica e insular y no puede depender de una única medida. Costa ha reclamado combinar la construcción de vivienda, una mayor seguridad jurídica para los propietarios y la lucha contra el alquiler turístico ilegal.

Ha reconocido que algunas empresas y establecimientos han tenido dificultades para encontrar trabajadores cualificados. En algunos casos, ha explicado, determinados restaurantes han tenido que reducir servicios por la falta de personal.

Más control sobre la oferta turística ilegal

Costa ha defendido el efecto disuasorio de las medidas contra el alquiler turístico ilegal y el intrusismo. Ha destacado la creación de equipos específicos en el Consell y los ayuntamientos, financiados en parte con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, así como el incremento de las sanciones.

Aunque no ha aportado datos concretos sobre la evolución de la oferta ilegal, ha asegurado que las actuaciones y las multas, que ha calificado de elevadas, están contribuyendo a combatir esta actividad.

Inversiones en agua y residuos

Respecto al reparto de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, el director insular ha considerado que Ibiza ha recibido “una cantidad adecuada” en relación con los proyectos solicitados, y que las principales inversiones se dirigen al ciclo del agua y la gestión de residuos.

Costa ha recordado que las administraciones baleares solicitaron proyectos por más de 800 millones de euros, mientras que el importe disponible para el reparto era de unos 200 millones.

Promoción de una Ibiza cultural, gastronómica y familiar

De cara a las próximas ferias turísticas internacionales, como la World Travel Market y FITUR, Ibiza centrará su promoción en una imagen alejada de los tópicos vinculados exclusivamente al ocio nocturno.

La estrategia incidirá en la Ibiza gastronómica, cultural, deportiva y familiar. El objetivo, según Costa, es mostrar “esa Ibiza que siempre queremos potenciar” y atraer a viajeros interesados en descubrir la isla todo el año.