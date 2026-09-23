Verónica Castelló: «Nuestro territorio es limitado; no tendría sentido ampliar el aeropuerto para que lleguen más personas»

La consellera de Medio Ambiente del Consell de Formentera ha defendido en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera la regulación de vehículos, la protección del litoral y un modelo turístico compatible con la capacidad de la isla

La consellera de Medio Ambiente del Consell de Formentera, Verónica Castelló, ha defendido la necesidad de mantener un modelo turístico que tenga en cuenta los límites territoriales y ambientales de Formentera, y ha advertido de las contradicciones que supondría aplicar políticas de contención en las Pitiusas mientras se aumenta la capacidad de las principales infraestructuras de acceso.

Durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, con motivo de la Semana del Turismo, Castelló ha repasado algunos de los principales retos ambientales de la isla, entre ellos Formentera.eco, la gestión de residuos, la implantación de la recogida de materia orgánica, la protección de la posidonia y del litoral y la retirada de las pateras abandonadas en la costa.

Uno de los principales instrumentos para reducir la presión sobre el territorio es Formentera.eco, implantado en 2019 ante la saturación que sufrían las carreteras de la isla. El sistema permite establecer anualmente un cupo de vehículos autorizados a circular por Formentera. Según Castelló, las medidas adoptadas están dando resultados y los estudios técnicos y aforos realizados confirman que actualmente existe una menor saturación y que la circulación resulta más cómoda.

La consellera ha señalado además que el modelo de regulación de Formentera está sirviendo de referencia para otros territorios insulares, y ha apuntado que Mallorca y Menorca trabajan también en mecanismos que permitan establecer límites a la entrada de vehículos.

Residuos y recogida de materia orgánica

Entre los principales asuntos que actualmente gestiona el área de Medio Ambiente se encuentra la problemática derivada de los residuos de obra acumulados durante más de quince años, así como la mejora de las infraestructuras destinadas a su tratamiento.

Castelló también ha destacado los trabajos para poner en marcha la recogida separada de materia orgánica como quinta fracción. La falta de una infraestructura específica en Formentera obliga a plantear inicialmente el traslado de estos residuos a Ibiza, una opción que el Consell considera actualmente la más viable para no seguir retrasando su implantación.

En materia de reciclaje, la consellera ha señalado que Formentera mantiene porcentajes de recogida selectiva de entre el 30 y el 35 %, unas cifras que podrían mejorar con la incorporación de la fracción orgánica. Castelló ha insistido en que las campañas institucionales necesitan ir acompañadas de la implicación ciudadana y de cambios en los hábitos relacionados con el reciclaje, la reducción de residuos y la reutilización.

Más ayuda para retirar las pateras

Otro de los problemas planteados durante la entrevista ha sido el de las embarcaciones utilizadas en las llegadas migratorias que quedan abandonadas en el litoral de Formentera.

Castelló ha reclamado una mayor implicación de la Administración del Estado, no solamente en la atención a las personas que llegan a las costas, sino también en la retirada y posterior destrucción de estas embarcaciones.

La consellera ha explicado que Formentera no dispone de suficientes medios propios para afrontar esta tarea y ha advertido de que las pateras abandonadas terminan convirtiéndose en residuos que pueden provocar una afección negativa sobre el litoral de la isla.

La posidonia, clave para proteger el litoral

La protección de la posidonia oceánica ha sido otro de los asuntos abordados. Castelló ha destacado su importancia para mantener la calidad y las características de las aguas de Formentera y ha recordado la colaboración existente con el Govern balear en las labores de vigilancia y control.

La responsable de Medio Ambiente considera que existe además una importante concienciación sobre el valor ambiental de Formentera entre quienes visitan la isla, que es percibida como un espacio especialmente valioso del Mediterráneo que debe ser cuidado y preservado.

«Nuestro territorio es limitado»

Castelló se ha pronunciado también sobre el debate en torno al futuro del aeropuerto de Ibiza, una infraestructura que, pese a encontrarse en Ibiza, considera también fundamental para Formentera.

La consellera ha diferenciado entre las actuaciones destinadas a mejorar los servicios del aeropuerto y una eventual ampliación dirigida a incrementar frecuencias y permitir la llegada de un mayor número de pasajeros.

En este sentido, ha defendido que «nuestro territorio es limitado» y ha planteado que las diferentes políticas de las administraciones deben mantener una coherencia entre sí.

Como ejemplo, Castelló ha señalado que no tendría sentido limitar mediante Formentera.eco la entrada de vehículos y que, paralelamente, las navieras aumentasen sus frecuencias o utilizasen embarcaciones con mayor capacidad para transportar coches.

La misma reflexión, ha explicado, puede trasladarse al aeropuerto: una mejora de servicios puede responder a unas necesidades determinadas, pero un incremento de capacidad destinado a conseguir más frecuencias y más llegadas entraría en contradicción con las políticas de limitación y protección territorial desarrolladas en las Pitiusas.

Castelló ha defendido finalmente que Formentera continúe promocionándose en las principales ferias turísticas sin renunciar a aquello que constituye uno de sus principales valores diferenciales.

«La imagen de medio ambiente de Formentera siempre tiene que estar, de forma directa o implícita. Eso no lo podemos perder nunca», ha señalado la consellera.