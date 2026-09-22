Rubén Sousa: «Ya no se trata de promoción turística, sino de gestionar un turismo que aporte más de lo que resta»

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza analiza la reducción de las estancias, la desestacionalización, el futuro del aeropuerto y la promoción de la ciudad en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera con motivo de la Semana del Turismo

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, considera que el principal reto al que se enfrenta actualmente la isla pasa por avanzar desde la promoción hacia la gestión del turismo, apostando por un modelo más sostenible. «Ya no se trata de una promoción turística, sino de una gestión turística», ha señalado durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, en la que ha defendido un turismo «que aporte más de lo que resta» y ha considerado que las administraciones están avanzando en esa dirección.

La entrevista se enmarca en la Semana del Turismo de Onda Cero, que se celebra hasta el 27 de septiembre con la participación de las principales instituciones y entidades turísticas de Ibiza y Formentera y con especial atención a la sostenibilidad y al futuro del principal sector económico de las islas.

Uno de los cambios que se están produciendo en el mercado es la reducción de la duración de las vacaciones. Sousa reconoce que las estancias se están acortando y explica que se trata de una tendencia global: frente a las vacaciones tradicionales de siete o diez días en un mismo destino, muchos viajeros prefieren actualmente realizar varios viajes más cortos. El aumento general de los costes también influye en este comportamiento.

Para el concejal, Ibiza debe seguir trabajando especialmente en la captación del turismo familiar, que tradicionalmente realiza estancias más largas. «Si se puede arrancar alguna noche de estancia más, bienvenida sea», ha señalado.

Menos días, pero un gasto más concentrado

La reducción de las estancias no significa necesariamente una caída proporcional del gasto turístico. Sousa explica que, además del incremento de los precios, los visitantes intentan concentrar en tres días actividades que anteriormente podían distribuir a lo largo de una semana. Como consecuencia, el gasto se concentra en un periodo más corto. «El gasto turístico sube», ha afirmado.

El responsable municipal de Turismo también ha destacado la capacidad de Ibiza para atraer perfiles muy diferentes de visitantes. Ocio, patrimonio, gastronomía y cultura conforman, a su juicio, una oferta difícil de encontrar en otros destinos. Sousa ha recordado el valor del patrimonio de la ciudad de Ibiza y el creciente peso de una gastronomía que combina la cocina local con establecimientos impulsados por chefs reconocidos. «Hay una Ibiza para cada uno», ha resumido.

«Ampliar el aeropuerto no es necesario»

Sobre uno de los debates abiertos actualmente en la isla, el futuro del aeropuerto, Sousa ha diferenciado claramente entre ampliar y modernizar las instalaciones.

«La ampliación del aeropuerto no es necesaria», ha asegurado, mientras que sí considera necesaria su modernización para mejorar instalaciones y servicios. Según el concejal, aumentar la capacidad supondría incrementar la presión sobre Ibiza y entraría en contradicción con las políticas de contención turística que están desarrollando las administraciones insulares, especialmente en la lucha contra la oferta ilegal.

Sousa ha subrayado, no obstante, que los visitantes que llegan a través de la oferta turística legal son bienvenidos, situando el foco de las políticas de contención en la actividad ilegal.

La desestacionalización comienza a notarse

Respecto a uno de los grandes objetivos históricos del sector, la desestacionalización, Sousa considera que todavía queda camino por recorrer, aunque aprecia avances en la ciudad de Ibiza.

Durante las pasadas Navidades, según los datos aportados por el concejal, había un 30 % más de hoteles abiertos que en años anteriores y estaban llenos. La actividad cayó posteriormente en enero, pero comenzó a recuperarse en febrero y mostró cifras positivas durante marzo y abril.

Sousa reconoce que conseguir una temporada continuada durante los doce meses «está lejos todavía», especialmente después de la pérdida de conexiones aéreas de invierno provocada tras la pandemia. Sin embargo, asegura que se está detectando más turismo interesado específicamente en el patrimonio, la gastronomía, la cultura y las actividades navideñas de la ciudad.

La conexión con Estados Unidos

El concejal también ha valorado positivamente las conexiones directas con Estados Unidos. A su juicio, disponer de una ruta directa no implica necesariamente recibir más turistas, sino facilitar la llegada de viajeros que ya muestran interés por Ibiza y permitir potencialmente estancias más largas en el destino.

Sousa ha destacado además el nivel adquisitivo de este mercado y ha señalado que evitar escalas puede reducir la huella asociada al desplazamiento de esos viajeros. «Llevábamos años esperando una conexión así», ha afirmado, calificándola como una noticia positiva para Ibiza y especialmente para la ciudad.

Patrimonio y turismo MICE para promocionar la ciudad

De cara a las próximas ferias turísticas, el Ayuntamiento continuará posicionando Ibiza como ciudad y como destino diferenciado dentro de la propia isla, poniendo en valor especialmente aquellos elementos que singularizan al municipio.

Entre ellos se encuentra el patrimonio, pero también el turismo MICE, vinculado a reuniones, incentivos, congresos y eventos profesionales, que ha permitido atraer durante el invierno presentaciones de grandes marcas y generar actividad económica especialmente en febrero y marzo.

El objetivo municipal será continuar captando este tipo de acontecimientos fuera de los meses centrales de la temporada turística para contribuir a mantener activa la economía durante el invierno.

Rubén Sousa ha defendido finalmente el peso que continúa teniendo el sector en la economía y la sociedad ibicencas, agradeciendo la divulgación realizada durante la Semana del Turismo y definiendo el turismo como «nuestra principal industria».