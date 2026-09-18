María Cardona: "Lo mejor del humor que se hacía en la isla hace un siglo era que hablaba sin reparos en el mundo ibicenco"

Con motivo de la presentación del libro Contes i succeïts irreverents que se presenta este viernes 18 de septiembre a las 20.30 horas en el espai cultural de Can Jeroni de Sant Josep de sa Talaia, la filóloga ibicenca María Cardona Marí ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar sobre qué puede encontrar el lector en esta publicación editada por Miquel Costa editor y el Ayuntamiento de Sant Josep.

En este sentido, Cardona ha explicado que en él "se recogen y recuperan 30 relatos recopilados por el vecino natural de Sant Jordi Joan Cardona Sala, conocido como ‘Rafaleta’ durante buena parte del siglo XX" y que en ellos "se conserva una forma de humor popular que durante décadas circuló oralmente por Ibiza y en el que aparecen personajes y situaciones reconocibles de la sociedad de la época y una importante dosis de picardía e irreverencia".

Al mismo tiempo, la filóloga y editora del libro, ha explicado que el origen de la publicación se remonta a 1992, cuando estudiaba Filología Catalana y tuvo que realizar un trabajo de recopilación de cuentos y rondallas para una asignatura de Literatura Popular y entró en contacto con Catalina Costa Cardona, nieta de Rafaleta y depositaria de sus escritos, que comenzó a leerle y facilitarle aquel material para que en buena medida acabaría publicándose en 2006, mientras otros textos permanecieron guardados durante años hasta que ahora se ha retomado su edición.

Portada del libro | Redacción

Y con respecto a los textos recogidos por Rafaleta, Cardona ha advertido advierte "que deben entenderse dentro del contexto social en el que fueron creadas ya que hay cuentos que no son políticamente correctos actualmente" y porque "abarcan textos recopilados desde 1918 hasta 1981 en los que se refleja un humor que muchas veces se compartía en pequeños grupos y cuyos protagonistas eran los propios habitantes de la isla, desde payeses a comerciantes, pasando por médicos, curas señores o tenderos ya que el humor ibicenco se centraba en el mundo ibicenco".

Al mismo tiempo, más allá de las historias, la responsable de la edición ha destacado especialmente el valor que tiene Contes i succeïts irreverents "como testimonio de una Ibiza y de un habla que poco a poco van desapareciendo" asegurando que tiene un doble valor, "su parte filológica, su vocabulario, sus expresiones que se utilizaban y el recuperar algunas que ya se pueden escuchar poco" y "la posibilidad de estudiar el propio sentido del humor de los ibicencos de entonces y qué hacía reír a nuestros antepasados de hace más de un siglo".