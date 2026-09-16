Marta Rojo: "Ibiza Fashion Show da espacio a creadores cuyo trabajo apenas consigue salir de su círculo más cercano"

La organizadora de la tercera edición del Ibiza Fashion Show, la fotógrafa Marta Rojo, ha pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera junto al diseñador y creador de sombreros de la firma Beau Hats, Luis Bernal, para presentar la tercera edición del Ibiza Fashion Show que se celebrará este sábado 19 de septiembre a partir de las 19.30 horas en el parque Reina Sofía de la ciudad de Ibiza.

Concretamente participan en esta edición las firmas Granvar, Amé, Dorée, Ludomina, Claudia Alba, Ñandutí Ibiza, Abrazo Ibiza, Carolina Guna, Couture, Mogardo Ibiza, Stuff2Much, Beau Hats y Morelka Studio que mostrarán diferentes maneras de entender la moda desde la confección artesanal y de autor hasta propuestas emergentes, contemporáneas y escénicas que van desde la moda hasta la joyería a los complementos y en este sentido, Rojo ha destacado "que el evento se ha consolidado como un evento en el que se da espacio a muchas firmas que no participan en otras grandes pasarelas y cuyo trabajo muchas veces apenas consigue salir de su círculo más cercano".

Un momento de la presentación de la pasarela Ibiza Fashion Show | Redacción

De hecho, el buen momento y el prestigio que está adquiriendo Ibiza Fashion Show se refleja "en que hay algunos creadores que se han quedado fuera ante el número de propuestas recibidas" y es que además cuenta con una puesta en escena que, según ha explicado Rojo, es su gran seña de identidad "y es que en lugar de separar a modelos y espectadores mediante una pasarela convencional, el desfile se desarrollará bajo las murallas y rodeado por el público a modo de un abrazo enorme" y todo ello con centenares de velas colocadas para la ocasión al pie de las murallas.

Uno de los participantes será Luis Bernal, propietario y creador de la firma de sombreros artesanos Beau Hats, quien ha asegurado que presentará "una colección de sombrerería artesanal realizada íntegramente a mano y a medida" y que para él "es un orgullo poder demostrar mi arte, mi artesanía, y en la isla que nos acogió hace 16 años con los brazos abiertos y que tan bien nos ha tratado desde entonces" y hacerlo además mostrando piezas "que requieren muchas horas de elaboración, desde el diseño al cosido y los tiempos de secado" ya que no trabaja con sombreros fabricados para vender directamente, sino con encargos personalizados.

Al mismo tiempo, la cita tendrá además una vertiente solidaria a favor de ADDIF, que gestionará una barra cuya recaudación se destinará a la entidad, que necesita adquirir una nueva furgoneta y por ello, y viendo el previsible éxito de público, aunque el acceso al Ibiza Fashion Show será gratuito, Marta Rojo ha insistido en es que es necesario reservar previamente por cuestiones de aforo a través de las redes sociales y que habrá una opción front row, con asiento, por 15 euros, y otra para estar de pie.