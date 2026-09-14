Joan Marí Guasch: "Es necesario que la gastronomía ibicenca no se pierda y que las futuras generaciones la aprendan y la disfruten"

El director insular de Medio Rural y Marítimo del Consell d’Eivissa, Joan Marí Guasch, ha presentado en Más de Uno Ibiza y Formentera el primer Curso de Cocina y Cultura Gastronómica de Ibiza que se impartirá en la Escola d’Hoteleria d’Eivissa gracias al impulso de la máxima institución insular, el Ayuntamiento de Ibiza y la colaboración de los otros cuatro municipios de la isla y del Institut d’Estudis Eivissencs.

Marí Guasch ha asegurado que se trata de una iniciativa "que pretende conservar las recetas tradicionales y, al mismo tiempo, poner en valor los productos de proximidad procedentes del campo y del mar" y por ello ha confirmado que "estará abierto tanto a cocineros profesionales como a aficionados" y que contará como profesores "con profesionales que han dedicado su trayectoria a la cocina tradicional ibicenca".

Cartel informativo del curso | Redacción

Además, el curso "tendrá 90 horas lectivas, se desarrollará en dos fases, de octubre a diciembre y de enero a marzo, los lunes y martes por las tardes. y para trabajar durante seis meses con los diferentes productos que ofrecen el campo y el mar en cada época del año" y, según el director insular, se contemplan visitas a bodegas, almazaras y explotaciones agrarias y tendrá un carácter fundamentalmente práctico "siguiendo el calendario gastronómico tradicional de Ibiza y recuperando la relación de las recetas con las estaciones, las fiestas y los productos disponibles en cada momento".

En total, el curso ofrece 15 plazas con un precio de 100 euros por trimestre o de 175 euros en caso de cursar los dos trimestres, y las inscripciones se pueden formalizar a partir del 15 de septiembre, presencialmente en l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, en el Parc Insular de Serveis de sa Coma, o a través del correo elecrónico ehib-eivissa@uib.es.

Foto de familia de la presentación | Redacción

Y todo ello, con la intención de "que no se pierda la gastronomía ibicenca a través de una formación que permita que las futuras generaciones la conozcan, la aprendan, la descubran y también la puedan disfrutar", teniendo en cuenta, como ha explicado Marí Guasch "que la gastronomía puede convertirse en un atractivo turístico cada vez más importante para Ibiza.