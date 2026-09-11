Carmen Domínguez: "La Nit del Patrimoni es una magnífica oportunidad para descubrir el patrimonio fantástico de Ibiza"

En Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos cogido nuestro micrófono verde y nos hemos marchado hasta el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, conocido como el MACE, para conocer con la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, las actividades que se han programado para las noches del viernes 11 y sábado 12 en la Nit del Patrimoni que organiza de forma conjunta el consistorio y el Consorcio Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En este sentido, Domínguez ha confirmado que se trata de 15 actividades gratuitas durante dos días y que en ellas se incluyen propuestas para todos los públicos, con música, danza, baile, visitas teatralizadas y hasta la apertura nocturna de museos con el objetivo de que tanto el residente como el turismo "redescubra el maravilloso patrimonio que tiene a su alrededor porque desgraciadamente no lo valoramos como toca debido a que, en el caso de los residentes, parece que estamos acostumbrados a contemplar diariamente nuestras murallas, nuestros museos o la necrópolis".

Las visitas teatralizadas son uno de los grandes alicientes de la Nit del Patrimoni | Redacción

Así, entre las propuestas destacan tres conciertos, visitas teatralizadas para las familias y la apertura nocturna de museos, además de Benthos, un espectáculo de danza dedicado a la posidonia que contará con dos funciones en el claustro del Ayuntamiento, una a las nueve de la noche y otra a las diez, y la actividad con la que el Arxiu Històric d'Eivissa de la mano de su directora Fanny Tur "mostrará algunos de sus documentos más singulares, entre ellos cartas del rey Jaume I y un documento en el que los Reyes Católicos comunicaban al gobernador de Ibiza la toma de Granada".

Las visitas a los museos como el MACE fuera del horario habitual también son un gran aliciente de las Nits del Patrimoni | Redacción

No en vano, tal y como ha confirmado Carmen Domínguez, el objetivo de esta Nit del Patrimoni junto a otras actividades programadas por el consistorio, "es seguir devolviendo vida a Dalt Vila y acercar su historia a los residentes durante todo el año" y por ello también ha confirmado que a partir de octubre está prevista además una nueva visita teatralizada, más amplia y con cinco actores, dentro de la programación destinada a divulgar el patrimonio de la ciudad.

Toda la programación de esta Nit del Patrimonio se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza (www.eivissa.es)