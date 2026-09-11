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Carmen Domínguez: "La Nit del Patrimoni es una magnífica oportunidad para descubrir el patrimonio fantástico de Ibiza"

En el programa Más de Uno Ibiza y Formentera de este 11 de septiembre nos ido con nuestro micrófono verde hasta el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa para conocer junto a la concejala de Cultura de Vila las actividades que se celebran en la Nit del Patrimoni que organiza el Ayuntamiento de la ciudad junto al Consorcio de Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Manu Gon

Illes Balears |

En Más de Uno Ibiza y Formentera nos hemos cogido nuestro micrófono verde y nos hemos marchado hasta el Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, conocido como el MACE, para conocer con la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, las actividades que se han programado para las noches del viernes 11 y sábado 12 en la Nit del Patrimoni que organiza de forma conjunta el consistorio y el Consorcio Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En este sentido, Domínguez ha confirmado que se trata de 15 actividades gratuitas durante dos días y que en ellas se incluyen propuestas para todos los públicos, con música, danza, baile, visitas teatralizadas y hasta la apertura nocturna de museos con el objetivo de que tanto el residente como el turismo "redescubra el maravilloso patrimonio que tiene a su alrededor porque desgraciadamente no lo valoramos como toca debido a que, en el caso de los residentes, parece que estamos acostumbrados a contemplar diariamente nuestras murallas, nuestros museos o la necrópolis".

Las visitas teatralizadas son uno de los grandes alicientes de la Nit del Patrimoni
Las visitas teatralizadas son uno de los grandes alicientes de la Nit del Patrimoni | Redacción

Así, entre las propuestas destacan tres conciertos, visitas teatralizadas para las familias y la apertura nocturna de museos, además de Benthos, un espectáculo de danza dedicado a la posidonia que contará con dos funciones en el claustro del Ayuntamiento, una a las nueve de la noche y otra a las diez, y la actividad con la que el Arxiu Històric d'Eivissa de la mano de su directora Fanny Tur "mostrará algunos de sus documentos más singulares, entre ellos cartas del rey Jaume I y un documento en el que los Reyes Católicos comunicaban al gobernador de Ibiza la toma de Granada".

Las visitas a los museos como el MACE fuera del horario habitual también son un gran aliciente de las Nits del Patrimoni
Las visitas a los museos como el MACE fuera del horario habitual también son un gran aliciente de las Nits del Patrimoni | Redacción

No en vano, tal y como ha confirmado Carmen Domínguez, el objetivo de esta Nit del Patrimoni junto a otras actividades programadas por el consistorio, "es seguir devolviendo vida a Dalt Vila y acercar su historia a los residentes durante todo el año" y por ello también ha confirmado que a partir de octubre está prevista además una nueva visita teatralizada, más amplia y con cinco actores, dentro de la programación destinada a divulgar el patrimonio de la ciudad.

Toda la programación de esta Nit del Patrimonio se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de la ciudad de Ibiza (www.eivissa.es)

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