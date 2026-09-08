Pepita Costa: "No es tolerable que en un país que se supone en primera línea mundial todavía haya centros con los problemas que sufren muchos en Ibiza"

Pepita Costa, portavoz de la Federación de Asociación de Padres de Eivissa (FAPA) ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera a dos días del comienzo del curso escolar para reclamar soluciones ante las elevadas temperaturas que soportan alumnos y profesores, teniendo en cuenta que es un problema casi endémico que arrastran colegios e institutos de la isla.

En este sentido, Costa ha asegurado que tras tantos años denunciando el problema ya no quieren "más promesas ni más planes pilotos y si realidades" y es ha sido muy tajante al asegurar que "en un país que se supone en primera línea mundial todavía haya centros con los problemas que sufren muchos en Ibiza no es tolerable.

De hecho, según la portavoz de FAPA, una encuesta realizada entre 31 colegios e institutos asociados "refleja que todos presentan algún tipo de deficiencia" lo que ha provocado que sean las asociaciones de familias las que han terminado "comprando ventiladores, equipos de aire acondicionado e incluso pagando adaptaciones de las instalaciones eléctricas con costes que pueden alcanzar los 10.000 euros".

Algo que refleja, según Costa "que llegamos tarde" y que ante el plan de climatización propuesto por el Govern balear con una primera experiencia piloto que incluye centros de las Pitiusas "lo que realmente es necesario es estudiar individualmente las necesidades de cada centro y comenzar las actuaciones cuanto antes" ya que, según sus palabras, "dejar estas mejoras en manos de las familias supone aumentar la desigualdad, ya que no todas las asociaciones disponen de la misma capacidad económica y porque, fundamentalmente, todo el alumnado y el profesorado de la isla merece las mismas condiciones".

Por todo ello, la federación reclama una actuación más amplia que no se limite a instalar sistemas de refrigeración y que pase "por mejorar el aislamiento térmico, colocar persianas y crear zonas de sombra en los patios, adaptando los colegios al clima de Ibiza", teniendo en cuenta que, como ha denunciado Costa "todavía hoy en día se están haciendo proyectos que no tienen en cuenta nuestra realidad insular".