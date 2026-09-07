Jordi Martí: "Después de 20 años la gente del pueblo de Sant Josep ha hecho suyo el órgano de la iglesia"

El órgano de la iglesia de Sant Josep de sa Talaia cumple 20 años desde que comenzó a sonar el 3 de septiembre de 2006 y por ello, el programa Más de Uno Ibiza y Formentera se ha desplazado con su micrófono verde para conocer su historia con el director del Cor de Sant Josep y organista Jordi Martí y el responsable del departamento de Cultura del Ayuntamiento, Bartomeu Tur.

En este sentido, ambos han mostrado su "orgullo" por el hecho de que el templo cuente con esta joya, considerada como uno de los órganos mejor conservados y con mejor sonido de Baleares pero, sobre todo, por el hecho de que, como ha asegurado Martí, "la gente del pueblo de Sant Josep de sa Talaia lo ha hecho suyo después de todo este tiempo".

Manu Gon con Jordi Martí y Bartomeu Tur durante el reportaje con el Órgano de fondo | Redacción

Precisamente, Jordí Martí ha confirmado que el instrumento "nació por iniciativa del Cor de Sant Josep para sustituir el antiguo órgano electrónico por uno tradicional de tubos" y que fue construído por el el maestro organero mallorquín Pere Reynés i Florit, "contando actualmente con cerca de un millar de tubos de madera y metal, entre ellos un sonido muy especial ya que uno de sus registros recuerda el sonido de la flaüta tradicional ibicenca".

Además, el organista ha recalcado que su construcción "fue posible gracias a la implicación de diferentes personas e instituciones, entre ellos el cura del pueblo, recién llegado, Josep Lluís Moyà, y que supo entusiasmar a políticos que nos pudieran apoyar en esta empresa como por ejemplo Joan Marí Tur, Botja, que entonces ocupaba el cargo de vicepresidente del Parlament Balear y que puso mucho empeño en que el sueño de todos se hiciera realidad, sobre todo en la parte monetaria que al final es la más dura".

Jordi Martí toca el órgano para Onda Cero en presencia de Bartomeu Tur | Redacción

Al mismo tiempo, Marí ha puesto en valor "como compiten sanamente en la iglesia tanto el altar y el retablo con el órgano" debido, entre otras cosas, "a que se buscó encajarlo artísticamente dentro del arte y del colorido que tiene la iglesia y por ello se diseñó para integrarse cromáticamente con las pinturas del techo y los rosetones" y que con ello, según ha explicado Bartomeu Tur "el órgano ha trascendido su utilización litúrgica para convertirse también en un elemento del patrimonio cultural y musical de Sant Josep ya que protagoniza además conciertos y ha acompañado a numerosas agrupaciones corales que han pasado por el municipio".

Por todo ello, Tur ha confirmado que el Ayuntamiento prepara ahora una celebración especial por su vigésimo aniversario que se prolongará durante el curso hasta el próximo mes de mayo y aunque todavía no hay nada cerrado, el responsable de Cultura ha avanzado "que el objetivo será conseguir que siga sonando y que siga dando música al municipio de Sant Josep mientras se potencia su valor como atractivo cultural para residentes y visitantes".