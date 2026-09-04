Silvia Hernández: "Este no es un paso más para los vecinos de los Don Pepe, es el paso con mayúsculas"

La portavoz de los vecinos de los apartamentos Don Pepe del municipio de Sant Josep de sa Talaia, Silvia Hernández, ha pasado por Onda Cero para valorar la decisión del Ayuntamiento que preside Vicent Roig de reconocer que los dos bloques tienen la misma consideración jurídica, lo que permitirá dar un nuevo paso más hacia la reivindicación de los afectados de que se lleve a cabo la rehabilitación del edificio.

En este sentido, Hernández ha sido muy clara cuando ha asegurado, visiblemente emocionada, que ven esta decisión "con mucha esperanza y con mucha positividad" asegurando que "este no es un paso más sino el paso con mayúsculas para que después de cinco años luchando desde nuestro desalojo del bloque A por fin veamos la luz al final del túnel".

Imagen de archivo del bloque A de los apartamentos Don Pepe | Redacción

Y es que la portavoz de los afectados ha confirmado que reconocer que ambos edificios siguieron una tramitación equivalente "permite desbloquear el camino hacia la posible rehabilitación que hemos pedido los vecinos desde el minuto cero del problema" y que con ello "parece que se se cerrará el círculo pudiendo por fin conseguir lo que todos los vecinos hemos pedido y que no es otra cosa que estar en nuestras casas, poder arreglarlas y continuar con nuestras vidas".

Sin embargo, Silvia Hernández no ha querido hablar de plazos ya que ha reconocido que todavía queda un importante recorrido administrativo y judicial ya que tal y como ha explicado en Onda Cero, ahora los abogados de los vecinos y del Ayuntamiento deberán ahora definir los siguientes pasos, se tendrá que informar posteriormente a los propietarios, buscar un documento consensuado que permita alcanzar una transacción judicial y finalmente que llegue la solicitud de la licencia de obras para la que será necesario obtener los correspondientes informes sectoriales antes de iniciar la rehabilitación.

Aún así, y a pesar del camino pendiente, la portavoz vecinal ha concluído que el escenario ha cambiado sustancialmente asegurando que "ahora sí podemos dar los pasos que tengamos que dar" y por ello se ha mostrado contundente al reclamar "colaboración entre todas las partes para alcanzar definitivamente una solución ya que para que el mundo vaya mejor tenemos que remar ante un problema todos a una y dejar el ego en un baúl".