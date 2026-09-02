Mila, vecina de Jesús: "Hemos pasado de vivir en una calle tranquila a vivir en medio de una carretera con el peligro que eso conlleva"

Mila, una de las vecinas de la calle Estruç del pequeño pueblo de Jesús, perteneciente al municipio de Santa Eulària des Riu, ha pasado por Onda Cero para denunciar las consecuencias de la prueba piloto de movilidad puesta en marcha por el Ayuntamiento y después de que el cierre al tráfico de unos cien metros de la carretera que atraviesa el centro del pueblo haya desviado parte de la circulación por esta vía residencial.

En este sentido, la vecina ha confirmado que "el cambio ha sido radical ya que hemos pasado de vivir en una calle tranquila y residencial, a vivir en medio de una carretera, con todos los riesgos que eso conlleva", denunciando "atascos, ruido, frenazos y situaciones de inseguridad en una calle en la que se encuentran el centro de salud, el centro de mayores y el centro cultural y que también forma parte de la ruta utilizada por escolares".

No en vano, ha asegurado que les parece "una equivocación garrafal" porque además el volumen de tráfico está generando importantes problemas "para acceder a viviendas y aparcamientos o para las ambulancias y vehículos que trasladan a personas con movilidad reducida".

Por ello, aunque han insistido en que no están en contra de peatonalizar el centro de Jesús ya que aeguran que es una actuación reclamada desde hace años y que esperaban que también beneficiara a su calle, los vecinos han insistido "en que cerrar únicamente el tramo central ha trasladado el problema a una zona residencial al haberse convertido en una carretera por la que pasan numerosos coches a todas horas".

Ante esta situación, los vecinos han iniciado una recogida de firmas para reclamar cambios en el proyecto y que está contando con un amplio respaldo de toda la localidad ya que según ha explicado Mila, "el rechazo al actual desvío se extiende también a residentes de otras zonas de Jesús debido a la presencia de servicios públicos en la calle Estruç" y porque "somos muchos los vecinos los que pedimos al Ayuntamiento que estudie alternativas y actúe cuanto antes ante una medida que ha quedado demostrado que ha sido un error".