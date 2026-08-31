Susana Ribas: "Todos los niños y niñas tienen derecho a soñar con el futuro laboral que deseen"

La secretaria de Ibiza IN, Susana Ribas, ha pasado por Más de Uno Ibiza y Formentera para presentar ‘Yo También Quiero Ser’, una iniciativa que parte de la pregunta aparentemente sencilla pero complicada para algunos niños y niñas que tienen diversidad funcional y que no es otra que el saber qué quieren ser los niños cuando sean mayores.

El calendario comienza coincidiendo con el inicio del curso escolar en septiembre y puede adquirirse en numerosos establecimientos repartidos por los diferentes municipios de Ibiza, a los que progresivamente se irán incorporando nuevos puntos de venta, y en este sentido la propia Ribas ha explicado que la iniciativa partió cuando desde la asociación se dieron cuenta "que a los niños que tienen algún tipo de diversidad funcional no se les hace esta pregunta y que era necesario reivindicar que todos los niños y niñas tienen derecho a soñar con el futuro laboral que ellos deseen y escojan".

Una de las fotografías que forma parte del calendario de Ibiza IN | Redacción

Partiendo de ello, el proyecto se ha materializado en un calendario solidario protagonizado por 46 niños y jóvenes con y sin diversidad funcional, fotografiados por Juan Francisco Tur, conocido artísticamente como Muchi Grafía, en diferentes profesiones, y en las que se demuestra que "buena parte de las barreras no las establecen los propios menores, sino su entorno, porque ellos no se ponen ningún límite". Y por ello, Ribas ha reivindicado "que puedan aspirar a ser camareros, peluqueras, abogados, cocineros o aquello que deseen sin que nadie les diga que no van a poder".

Al mismo tiempo, la secretaria de Ibiza IN ha explicado que la educación inclusiva "es imprescindible para garantizar posteriormente oportunidades laborales reales ya que si empezamos ya segregándolos desde pequeñines, quitándoles la posibilidad de titular, ya los estamos excluyendo del mercado laboral directamente" y además ha defendido "que la inclusión significa que un menor pueda estudiar, practicar deporte o participar en actividades junto al resto de niños, independientemente de sus capacidades, ya que muchas barreras pueden superarse cuando existe voluntad".

Una de las fotografías que forma parte del calendario de Ibiza IN | Redacción

'El poder de la inclusión'

Por otro lado, junto al calendario, ‘Yo También Quiero Ser’, Ibiza IN también ha presentado el documental ‘El poder de la inclusión’, en el que se aborda cuatro grandes ámbitos, la educación, deporte, ocio y accesibilidad universal, y cuyo objetivo es, según Ribas, "explicar qué significa una inclusión real a través de experiencias que demuestran que es posible compartir los mismos espacios y que si los niños aprenden que la sociedad es diversa, que hay gente que lee de otra manera o aprende de otra manera, ya tenemos mucho ganado para conseguir un futuro mucho mejor".