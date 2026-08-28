Mariano Juan: "No hay más plan que mantener la ley y mantener el cupo de entrada de vehículos para el verano que viene"

El vicepresidente primero y conseller de Movilidad del Consell d’Eivissa, Mariano Juan, ha recibido a Más de Uno Ibiza y Formentera en su despacho del Consell insular, en la Avenida de España de la ciudad de Ibiza, para hacer balance de la movilidad durante este verano dejando claro que la institución "no tiene intención de dar marcha atrás en la regulación de entrada de vehículos pese a los recursos judiciales abiertos contra la medida".

En este sentido, Mariano Juan ha sido muy claro asegurando que el Consell continuará defendiendo la normativa "hasta que llegue una resolución judicial que nos obligase a cambiar algo", que frente al recurso presentado este año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la institución "seguirá batallando judicialmente porque la regulación responde al interés general de la isla de Ibiza" y que a día de hoy, "el único plan es mantener la ley y mantener el cupo para el verano que viene ya que es un cupo consensuado, y porque se cuenta con un amplio respaldo social y económico en la isla de Ibiza".

La ley de regulación de entrada de vehículos ha logrado reducir saturaciones como estas | Redacción

Al mismo tiempo, el conseller ha defendido los resultados obtenidos durante el segundo verano de aplicación de la medida, "con un 13-14% menos de movimientos de vehículos en el puerto de Ibiza respecto a 2024, lo que supone alrededor de 20.000 movimientos menos" y por ello, también ha confirmado que el techo actual de 17.668 vehículos diarios entre visitantes y coches de alquiler "salvo pequeños ajustes, se mantendrá también durante 2027 después de que se haya llegado a ese objetivo que nos habíamos planteado en cinco años en solo dos".

La situación de la ITV es "inaceptable"

Otro de los asuntos que más preocupa a los residentes de la isla de Ibiza es la situación de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos, y en este sentido, Mariano Juan ha reconocido abiertamente que "la lista ahora mismo es inaceptable" y ha señalado que principalmente se debe al incremento del parque móvil, la dificultad para contratar mecánicos y un absentismo que alcanza el 40% de las citas reservadas.

Imagen de archivo de una estación de ITV en Ibiza | Redacción

Y precisamente, para intentar combatir este último problema, el vicepresidente primero ha puesto en valor la nueva medida que ha entrado en vigor hace un par de día "con el pago anticipado obligatorio de la tasa, de manera que quien reserve y no acuda pierda el dinero abonado" y ha recordado también que habrá una tercera estación de ITV en el polígono de Montecristo, "cuyas primeras actuaciones y catas arqueológicas comenzarán próximamente con el objetivo de que pueda estar operativa a finales de año para incorporar decenas de miles de nuevas citas al sistema".

Incluso, Mariano Juan, también se ha mostrado convencido de que durante 2027 "puedan empezar a funcionar estaciones privadas tras la liberalización del servicio".

Transporte público

Por otro lado, el conseller de Movilitat del Consell d'Eivissa también ha destacado durante la entrevista en Onda Cero el crecimiento del transporte público tras la puesta en marcha del nuevo contrato de autobuses recordando que "entrre el 1 de abril y el 26 de agosto se ha registrado un 26% más de usuarios que el año pasado, mientras que únicamente en agosto el incremento alcanza el 40%, con entre 11.000 y 12.000 viajeros adicionales cada día, a pesar de los lógicos problemas de información que hubo durante las primeras semanas" y también ha puesto en valor que el aumento de la oferta "está consiguiendo generar nuevos hábitos entre residentes y turistas".

Nuevos autobuses de Ibiza | Redacción

Al mismo tiempo Mariano Juan ha defendido el actual modelo de coordinación del taxi entre municipios descartando por ahora avanzar hacia un título insular al considerar que el modelo actual "funciona y permite ya, mediante la orden de carga y descarga, que los profesionales puedan prestar servicio fuera del municipio que concede su licencia cuando sea necesario", aunque también ha criticado abiertamente "que vivamos en reinos de taifas teniendo en cuenta que estamos hablando de un servicio público", y por ello se ha mostrado partidario de que "se mantenga la competencia de cada ayuntamiento para decidir cuántas licencias fijas o estacionales necesita".

Incluso, el conseller ha destacado los resultados de la lucha contra el transporte ilegal, especialmente en el aeropuerto de Ibiza, y es que según sus palabras, "la actuación conjunta del Consell, Govern balear, Guardia Civil, Policía Local de Sant Josep y AENA ha permitido eliminar el 99% de los taxis pirata que operaban en este punto, desplazando ahora los controles hacia playas, discotecas y otros lugares de la isla donde todavía se mantiene esta actividad ilegal aunque siempre pendientes de poder ser descubiertos".