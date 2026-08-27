Ramiro González: "Tenemos que ser conscientes que cada partido en Segunda RFEF va a ser una final semanal para nosotros"

Ramiro González, entrenador de la Penya Deportiva Santa Eulària, ha pasado por Onda Cero cuando apenas quedan diez días para el regreso del conjunto de Santa Eulària a Segunda RFEF para repasar estos últimos días de pretemporda antes del debut el domingo 6 de septiembre a las 11.00 horas en el campo de la Deportiva Minera.

En este sentido, el técnico ha reconocido que el equipo afronta el salto de categoría "con muchas ganas y mucha ilusión aunque también condicionado por una pretemporada de apenas cuatro semanas después de que el playoff de ascenso alargara la pasada campaña" y por ello ha asegurado que "tenemos que ser conscientes que cada partido va a ser una final semanal para nosotros debido a la exigencia de una categoría como Segunda RFEF".

Por ello, uno de los objetivos "será recuperar la conexión con la afición que se vivió durante el playoff" y por ello González ha insistido en que le gustaría que el Municipal de Santa Eulària "vuelva a ofrecer ese ambiente y que quienes acudan se identifiquen con un equipo honrado, sacrificado y capaz de ofrecer un fútbol atractivo a pesar de ser un club semiprofesional y muy humilde".

Con respecto a la plantilla, el entrenador de la Penya Deportiva ha confirmado que todavía no está completamente cerrada. Actualmente cuenta con 18 jugadores de campo y tres porteros y por ello espera incorporar "por lo menos un refuerzo más" aunque no descarta que puedan llegar dos futbolistas si aparecen oportunidades en los últimos días de mercado, y en este sentido ha asegurado que la prioridad "pasa por encontrar un jugador de medio campo hacia arriba que pueda ocupar varias posiciones y que contemple su llegada a Santa Eulària como una oportunidad para crecer".

Por último, sobre los objetivos, González ha evitado mirar más allá de cada jornada recordando "la dificultad de una categoría de 18 equipos con numerosas plazas comprometidas en la zona baja" y por ello ha querido dejar claro que la prioridad "será conseguir la permanencia, aunque asume que probablemente tocará sufrir hasta el final".