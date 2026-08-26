Amadiba clausura sus escuelas de verano con la idea de seguir demostrando que "la inclusión solo se consigue estando en sociedad"

Marian Vives, responsable del Área de Comunicación y Familias de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Baleares (Amadiba) ha pasado por Onda Cero para explicar como será la gran fiesta con la que este miércoles 26 de agosto se clausura su tradicional escuela de verano en Sant Josep de sa Talaia después de haber combinado un año más ocio, inclusión y apoyo a las familias.

Un proyecto que según ha explicado Vives, a nivel Balear comenzó hace más de tres décadas con apenas cinco niños "siendo precisamente la semilla y el origen de Amadiba" hasta llegar a atender actualmente a más de mil personas en todo el archipiélago, y que en ellas se ofrecen "actividades similares a las de cualquier otro programa de verano, como playa, piscina, talleres, juegos de agua, manualidades o gincanas pero con la diferencia de contar con los apoyos profesionales y las adaptaciones que necesita cada usuario".

Marian Vives, responsable de Comunicación y Familia de AMADIBA | redacción

Además, el programa cumple además una función fundamental para las familias, "que pueden disponer de tiempo para trabajar, atender a otros familiares o simplemente descansar" y en este sentido, Vives ha dejado claro que este respiro "tampoco debe considerarse un privilegio sino que es un derecho por más que algunas personas necesiten una atención profesional permanente debido a su grado de dependencia".

Por último, la responsable de comunicación y familias de la asociación ha asegurado que, además de su propia escuela de verano, Amadiba también presta apoyo profesional en las actividades municipales de verano de Santa Eulària y Sant Josep "para facilitar la participación de menores con necesidades específicas" y siempre con la filosofía que ha resumido en la fantástica frase de que "la inclusión solo se consigue estando en sociedad".