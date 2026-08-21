José Luis Benítez: «No es un premio para mí, es un premio para todos aquellos que trabajan con los turistas»

El gerente de Ocio de Ibiza, presidente de Spain Nightlife y director de Relaciones Institucionales de Palladium Hotel Group habla en Más de Uno Ibiza y Formentera tras ser nombrado miembro honorario de la Orden del Imperio Británico y analiza el presente y futuro del ocio nocturno de la isla

José Luis Benítez vive estos días uno de los momentos más especiales de su trayectoria profesional después de haber sido nombrado miembro honorario de la Orden del Imperio Británico (MBE). El reconocimiento concedido por el rey Carlos III distingue su trabajo relacionado con el turismo británico y la seguridad de quienes visitan Ibiza. Benítez ha explicado en Más de Uno Ibiza y Formentera, de Onda Cero, que todavía está asimilando la noticia: «Estoy en una nube todavía».

El proceso para recibir la distinción comenzó meses atrás, cuando la Embajada británica se puso en contacto con él. Según ha relatado, la concesión requiere diferentes trámites, entre ellos la autorización del Gobierno español, antes de pasar por el Gobierno británico y llegar finalmente al monarca. Benítez recibirá los correspondientes certificados y la medalla de la orden y podrá utilizar las siglas MBE detrás de su nombre en Reino Unido.

Pero el responsable del sector del ocio ibicenco ha querido quitar protagonismo a su figura y compartir el reconocimiento con los miles de profesionales que trabajan cada temporada atendiendo a los visitantes. «No es un premio para mí, es un premio para todos aquellos que trabajan con los turistas», ha asegurado. Benítez ha citado expresamente a camareros, personal de seguridad, porteros, trabajadores de limpieza y recogedores de vasos, además de profesionales de restaurantes, bares y discotecas.

Una parte importante de esa labor está relacionada con la prevención y la seguridad. Benítez recuerda que el mercado británico es el principal mercado turístico para Ibiza y considera fundamental transmitir a quienes llegan de vacaciones que disfrutar y divertirse debe ser compatible con regresar en buenas condiciones a casa. Esa filosofía ha estado detrás de distintas campañas desarrolladas junto al Gobierno británico para prevenir conductas de riesgo y excesos.

«Ibiza es la número uno del mundo»

Durante la entrevista, Benítez también ha analizado la situación actual del ocio nocturno y ha defendido el liderazgo internacional de la isla. «La número uno, la número uno del mundo», ha afirmado al hablar del peso de Ibiza dentro de la música electrónica internacional. A su juicio, la marca Ibiza posee un grado extraordinario de reconocimiento en el extranjero y los grandes DJ que actúan en la isla contribuyen decisivamente a mantener esa posición.

Benítez considera además que ocio nocturno y convivencia pueden ser compatibles y sostiene que el sector ha cambiado profundamente durante las últimas décadas. Las grandes salas funcionan actualmente como empresas altamente profesionalizadas, con plantillas que pueden alcanzar centenares de trabajadores y fuertes dispositivos de seguridad. Todo ello, unido a la presencia de los principales DJ internacionales, permite ofrecer una concentración de artistas difícil de encontrar en cualquier otro destino del mundo.

También destaca la transformación experimentada por las discotecas ibicencas durante los últimos años. Según Benítez, el propio empresariado impulsó cambios para acabar con antiguos problemas relacionados con los horarios y avanzar hacia una mayor profesionalización. A ello se suma una evolución del concepto tradicional de discoteca: las grandes salas se han convertido en espectáculos donde la música comparte protagonismo con la escenografía, las pantallas y la producción visual.

Duro mensaje contra las fiestas ilegales

Especialmente contundente se ha mostrado Benítez al referirse a las fiestas ilegales celebradas en villas y otros espacios de Ibiza, que ha calificado como «un cáncer horroroso para la isla». El gerente de Ocio de Ibiza insiste en diferenciar radicalmente estas actividades del ocio reglado y advierte de la falta de controles, seguridad y garantías para quienes asisten a ellas.

Su principal preocupación es que un accidente grave en una fiesta ilegal acabaría perjudicando internacionalmente a toda Ibiza. Benítez considera que sus organizadores pueden desaparecer después del suceso, mientras que el impacto reputacional quedaría asociado al nombre de la isla. Por ello, ha valorado positivamente el trabajo que está realizando el Consell Insular contra estas actividades y ha animado a los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna de ellas a ponerlo en conocimiento de la Policía.

«Seguiremos siendo los número uno del mundo»

Respecto al futuro del ocio ibicenco, Benítez se muestra optimista, aunque también partidario de asumir que el crecimiento turístico tiene límites. Reconoce que en 2026 puede estar llegando algo menos de gente, pero considera que los resultados no son malos y que no era sostenible mantener incrementos continuos como los registrados durante algunos años anteriores.

Para Benítez, la estabilidad puede ser incluso una buena noticia. Mantener cifras similares a las de temporadas anteriores, con pequeñas variaciones al alza o a la baja, sería un resultado positivo para un destino que debe buscar el equilibrio. «Si seguimos haciendo las cosas bien, no nos volvemos locos, seguimos trabajando y seguimos siendo tan profesionales, creo que seguiremos siendo los número uno del mundo», ha concluido.

El reconocimiento británico llega así en un momento especialmente significativo para quien lleva décadas ligado al ocio y al turismo de Ibiza. Benítez, que comenzó a trabajar en el sector con apenas 17 años, recibe ahora una distinción internacional que él prefiere interpretar como un reconocimiento colectivo a los profesionales que cada temporada trabajan para que millones de visitantes disfruten de Ibiza y regresen seguros a sus hogares.