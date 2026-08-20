Irache López: «Buscamos combinar la diversión con el aprendizaje y que los jóvenes se alejen un poco de las pantallas»

La coordinadora de Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep ha explicado en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera los detalles de la segunda edición de la gincana juvenil ‘Missió Cuc de Garrova’, que se celebrará el 29 de agosto en Sant Agustí, y el regreso del autocine a Sant Jordi el próximo 5 de septiembre

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia vuelve a apostar este verano por propuestas destinadas a ofrecer a los jóvenes alternativas de ocio que combinen diversión, aprendizaje, cultura local y convivencia. Así lo ha explicado Iratxe López, coordinadora de Juventud del consistorio, durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, en la que ha presentado la segunda edición de la gincana juvenil ‘Missió Cuc de Garrova’ y la próxima sesión del autocine de Sant Jordi.

La gincana se celebrará el sábado 29 de agosto, a partir de las 10.00 horas, en Sant Agustí, y está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años. Después del éxito conseguido en su primera edición, la actividad regresa con nuevos retos, cambios en los puntos de control y pruebas diferentes.

«Es una gincana para jóvenes con la intención de hacer un sábado divertido y que aprendan de la cultura de Ibiza», ha explicado López. La propuesta mezclará juegos de agua, pruebas de ingenio y estrategia y preguntas relacionadas con la cultura ibicenca. Para resolver algunos de los enigmas, los participantes podrán recurrir a vecinos del pueblo o utilizar el teléfono como comodín para llamar a familiares.

El objetivo, según la coordinadora de Juventud, es precisamente recuperar una forma de entretenimiento basada en el contacto directo y reducir durante unas horas la dependencia de los dispositivos electrónicos. «La idea es que no se utilicen tanto las pantallas», ha señalado. Algunas respuestas deberán conseguirse preguntando personalmente a otras personas o llamando a padres y abuelos, ya que no podrán encontrarlas simplemente buscando en Google.

Otro de los aspectos fundamentales será el trabajo colectivo. Los participantes deberán organizarse, distribuir tareas, localizar objetos y materiales y superar conjuntamente las diferentes pruebas. «No es tanto ir por separado, sino intentar organizarse, ver qué va a hacer cada persona y cómo lo van a hacer», ha explicado López, destacando que la actividad pretende fomentar la cooperación entre los jóvenes.

La competición estará controlada por monitores situados en los distintos puntos del recorrido, encargados de corregir las respuestas y comprobar el cumplimiento de cada reto. No ganará necesariamente el equipo más rápido, sino el que consiga acumular más puntos durante toda la gincana.

Además, cada equipo tendrá asignado un color y una temática determinada con la que sus integrantes deberán acudir disfrazados. La originalidad del disfraz también puntuará en el resultado final.

La iniciativa incorpora además dos importantes premios. El equipo ganador recibirá un premio valorado en 300 euros consistente en una jornada de pádel surf en Cala Vedella, mientras que el segundo premio, valorado en 200 euros, consistirá en una cena.

El nombre de la actividad, ‘Missió Cuc de Garrova’, tiene además una vinculación directa con Sant Agustí, ya que ‘cucs de garrova’ es el nombre popular con el que se conoce tradicionalmente a los habitantes del pueblo. Las bases y el formulario para participar pueden consultarse a través de la página web del Ayuntamiento de Sant Josep.

El autocine regresa a Sant Jordi con ‘El show de Truman’

Durante la entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera, Iratxe López también ha avanzado otra de las propuestas impulsadas por el departamento de Juventud: el regreso del autocine el próximo 5 de septiembre en Sant Jordi.

La iniciativa recupera una forma de disfrutar del cine que tuvo una primera experiencia este verano con la proyección de Grease en Sant Josep. Tras la buena acogida, la segunda cita estará dedicada a ‘El show de Truman’, la conocida película protagonizada por Jim Carrey.

La proyección se realizará en la zona situada frente al aparcamiento del hipódromo de Sant Jordi. La llegada de vehículos está prevista alrededor de las 21.00 horas y la película comenzará a las 21.30 horas. El sonido podrá seguirse mediante la radio del propio vehículo y la organización también facilitará sistemas para escucharlo.

La capacidad prevista ronda entre 60 y 70 vehículos, según se explicó durante la entrevista. Además, la experiencia irá más allá de la propia película: habrá palomitas y diferentes acciones de animación y sorpresas antes y durante la proyección, cuyos detalles la organización ha preferido mantener en secreto.

López ha animado finalmente a jóvenes y familias a participar en ambas propuestas y disfrutar de unas actividades que recuperan formas de ocio colectivo y presencial. «Os invitamos a venir tanto al cine como a apuntaros a la gincana y disfrutar de una mañana de diversión», ha concluido la coordinadora de Juventud del Ayuntamiento de Sant Josep.