Alejandra Gámez: «Tenemos que enfocar toda esta energía en crear algo sólido para ayudar a Colombia»

AE4 Baleares y ACIF preparan un gran evento solidario en Ibiza para recaudar fondos destinados a los damnificados por el terremoto de Colombia, según han explicado Alejandra Gámez, Lita Escobar y David Jiménez en una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera

La comunidad colombiana de Ibiza y Formentera se ha movilizado para ayudar a los afectados por el grave terremoto sufrido recientemente en Colombia. AE4 Baleares y ACIF, la Asociación de Colombianos de Ibiza y Formentera, trabajan en la organización de un evento solidario con música, gastronomía y diferentes actividades, con el objetivo de recaudar fondos y canalizar la solidaridad de las Pitiusas hacia las zonas más castigadas por la catástrofe.

Alejandra Gámez Zúñiga, fundadora de AE4 Baleares; Lita Escobar, vocal de la entidad, cantante y profesional sanitaria del Hospital Can Misses; y David Jiménez, presidente de ACIF, han explicado los detalles de la iniciativa durante una entrevista en Más de Uno Ibiza y Formentera.

Según los datos expuestos por los representantes de la comunidad colombiana durante la entrevista, el terremoto habría afectado a 450 municipios pertenecientes a 15 departamentos del país, con centenares de fallecidos, miles de heridos y personas desaparecidas. Los invitados han destacado que, una vez superado el impacto inicial de la noticia, comienza ahora un largo proceso de reconstrucción que necesitará ayuda durante mucho tiempo.

Un gran evento solidario en Ibiza

La intención de los organizadores es celebrar un gran encuentro solidario, previsiblemente el próximo 5 de septiembre, aunque la fecha deberá terminar de concretarse con el Ayuntamiento de Sant Antoni. La propuesta pasa por reunir a artistas dispuestos a actuar desinteresadamente y habilitar diferentes puestos gastronómicos cuya recaudación contribuya a financiar la ayuda. Paralelamente, ya se están realizando recogidas de alimentos en distintos puntos de Ibiza.

«La idea es agrupar a todos los artistas que quieran apoyarnos», ha explicado Alejandra Gámez, quien ha destacado la importante respuesta recibida por parte de la sociedad ibicenca. La iniciativa pretende implicar no solamente a los colombianos residentes en las Pitiusas, sino al conjunto de ciudadanos, empresas, artistas, asociaciones e instituciones de Ibiza y Formentera.

Lita Escobar ha adelantado que se trabaja en un programa con danza, cantantes y artistas de diferentes nacionalidades, con presencia prevista de participantes procedentes de Colombia, Cuba, Ecuador y otros países. El objetivo es convertir la jornada en una muestra de solidaridad y, al mismo tiempo, acercar la cultura colombiana a quienes participen en el encuentro. «Vamos a hacer todo lo que podamos por nuestro país», ha afirmado.

«Hablo de Pereira y se me parte la voz»

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se ha producido cuando Alejandra Gámez ha relatado la situación de Pereira y el Eje Cafetero, una de las zonas afectadas y de la que ella procede.

«Es una tristeza enorme. Hablo de Pereira y se me parte la voz», ha reconocido. Gámez ha explicado que sus familiares consiguieron salir de sus edificios y se encuentran bien, aunque todavía tiene amigos cuyo paradero desconocía en el momento de la entrevista. También ha advertido de que, además de reconstruir edificios e infraestructuras, será necesario afrontar las consecuencias psicológicas que una catástrofe de estas características deja entre la población.

«Esto va para largo», ha señalado, planteando que la solidaridad desde las Pitiusas no debería limitarse a una única jornada. Formentera también ha mostrado su disposición a colaborar y los promotores contemplan realizar nuevas acciones solidarias en el futuro. «Tenemos que enfocar toda esta energía en crear algo sólido, y es con la recaudación de dinero», ha explicado Gámez.

Más de 4.000 colombianos en las Pitiusas

Los organizadores han recordado que más de 4.000 colombianos residen actualmente en Ibiza y Formentera, una comunidad que se está movilizando intensamente tras conocer las consecuencias del terremoto. En apenas unas horas, según han explicado, consiguieron reunir un grupo de alrededor de 160 personas dispuestas a colaborar en la organización y logística de las diferentes iniciativas.

Gámez ha destacado especialmente esa capacidad de unión: «Cuando pasa una tragedia nos juntamos. No hay diferencias de edad, ni de raza, ni de color». Empresarios, profesionales, artistas y ciudadanos procedentes de diferentes regiones colombianas están sumándose al proyecto y ofreciendo aquello que pueden aportar.

La respuesta de las instituciones pitiusas también está siendo, según los entrevistados, muy positiva. Han señalado que han recibido muestras de apoyo de los ayuntamientos de Eivissa, Sant Antoni y Santa Eulària, del Consell y también desde Formentera. «La respuesta de las instituciones es fantástica, nos sentimos apoyados», ha destacado Lita Escobar.

Transparencia en la gestión del dinero

Uno de los aspectos en los que los responsables de la iniciativa han querido insistir especialmente es la transparencia y trazabilidad de los fondos recaudados.

Alejandra Gámez ha explicado que estudian contratar una empresa española externa para gestionar económicamente la recaudación del concierto, garantizando de esta manera la legalidad y el control sobre los recursos obtenidos. La previsión inicial de los organizadores sería alcanzar al menos unos 6.000 euros en una jornada de aproximadamente seis horas, aunque esperan que la cifra pueda ser superior. El destino concreto del dinero se determinará en función de la cantidad finalmente conseguida y de las necesidades existentes en ese momento en Colombia.

Además, las recogidas que coordina Juan David Lasprilla se están canalizando, según se explicó durante la entrevista, hacia la Fundación Madrina en Madrid, mientras que también se mantienen contactos con la Iglesia Católica para estudiar nuevos puntos de colaboración a través de Cáritas.

Llamamiento a artistas y ciudadanos

Los organizadores han realizado finalmente un llamamiento abierto a músicos, cantantes, bailarines, empresarios, asociaciones y cualquier persona que quiera colaborar. «Cualquier granito de arena nos sirve», ha afirmado Lita Escobar, quien ha invitado a artistas de Ibiza y de cualquier nacionalidad a participar en el encuentro.

La fecha que se baraja con mayor fuerza es el 5 de septiembre. «Nos gustaría que fuera el 5. Lo necesitamos ya porque estamos con el corazón en la mano», ha señalado Escobar.

El mensaje final lanzado desde Más de Uno Ibiza y Formentera ha sido dirigido a toda la sociedad pitiusa: «A todos los ibicencos e ibicencas que nos escuchan: por favor, venid a nuestro evento, aportad lo que podáis. Realmente lo necesitamos y es una manera de mostrar solidaridad real», ha concluido Alejandra Gámez.