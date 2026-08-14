Alan Cantos: "La música ha de ser una herramienta para hablar de convivencia y diversidad cultural porque lo que tenemos es fruto de siglos de encuentros y mestizaje"

El director del documental Ziryab y los vientos de la cultura, Alan Cantos, ha pasado por los estudios de Onda Cero para presentar este proyecto que se va a presentar en fase de producción este miércoles 2 de septiembre alas 20.00 horas n el Teatro Pereyra de la ciudad de Ibiza con un gran espectáculo en el que participará el prestigioso El Amir Sextet.

En este sentido, el propio Cantos ha explicado que el proyecto "busca recorrer la influencia de Al-Ándalus y el intercambio entre diferentes pueblos a través de la música, la gastronomía, la arquitectura y otras manifestaciones culturales" teniendo como punto de partida la figura de Ziryab, "un reconocido músico llegado desde Bagdad a la Córdoba del siglo IX" y con el objetivo de "reivindicar la idea de que buena parte de nuestra cultura actual es fruto de siglos de encuentros y mestizaje".

No en vano, su creador plantea el documental como "una especie de viaje cultural y no como una lección convencional de historia" aprovechando para rodar en lugares como la Alhambra, Medina Azahara, Petra, Amán, Omán, Emiratos Árabes y Catar y al mismo tiempo buscar las huellas de esos intercambios culturales a través de conversaciones con quienes viven en esos lugares y con la presencia de destacados músicos como el propio El Amir, las bailarinas Karen Lugo o Sabrina Romero y el percusionista Miguel Hiroshi y que precisamente también acudirán al espectáculo del día 2.

Cantos ha confirmado que Ziryab y los vientos de la cultura ya está rodado aproximadamente en su totalidad y que ahora se buscan nuevos apoyos para completar el proyecto, y al mismo tiempo, también ha confirmado que Ibiza tendrá un papel especial en este recorrido "tanto por su propia historia como territorio de encuentro entre diferentes civilizaciones como por lo que significa para su trayectoria vital".

De hecho, el objetivo final, según Alan Cantos, "es utilizar el arte y especialmente la música como herramientas para hablar de convivencia y diversidad cultural" buscando al mismo tiempo "la reivindicación de esos nuevos Ziryab o músicos y artistas contemporáneos que son capaces de recoger influencias diferentes y transformarlas en algo nuevo, recordando que la cultura, lejos de desarrollarse de manera aislada, siempre ha avanzado mezclándose".