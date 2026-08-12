Toni Ramón: "Todo el mundo tiene que poder encontrar algo que le guste en las fiestas y Cala Llonga es el perfecto ejemplo de esto"

Toni Ramón, concejal de Fiestas de Santa Eulària des Riu ha pasado por los estudios de Onda Cero para repasar la programación de las fiestas del pequeño pueblo de Cala Llonga, que se prolongarán hasta el 23 de agosto con actividades para todas las edades y que tendrán el próximo sábado su día grande con motivo de la Virgen de la Asunción.

En este sentido, Ramón ha asegurado que la programación en la que se han implicado al máximo la Asociación de Vecinos de Cala Llonga "combina música, deporte, tradición y propuestas familiares durante buena parte del mes de agosto y es que el principal objetivo del consistorio y de la comisión de fiestas es llegar a públicos muy diferentes y que todo el mundo tiene que poder encontrar algo que le guste y le resulte atractivo".

Por ello ha confirmado que son una celebraciones pensadas para compartir "con tus hijos, tus amigos, tu pareja o un vecino", haciendo especial hincapié en el momento central que llegará este fin de semana con los actos en honor a la Virgen de la Asunción con la misa al aire libre en la capilla de Cala Llonga, el desfile de carros, ball pagès y la tradicional Flower Power, aunque sin olvidar que el viernes se celebrará en la playa Sa Santa Rumba, con música en directo y propuestas para toda la familia y que el domingo habrá una nueva fiesta junto al mar y posteriormente con un programa que se extenderá hasta el 23 de agosto.

Toni Ramón a la derecha, con la representante de la Asociación de Vecinos de Cala Llonga | Redacción

Las fiestas incorporan además la campaña municipal ‘Respecte i Punt’, "con la que se pretende prevenir comportamientos violentos o inadecuados durante las celebraciones y fomentar el respeto y la convivencia" y es que Toni Ramón ha defendido que "las instituciones deben implicarse en este ámbito para que todo el mundo entienda que disfrutar de las fiestas debe ser compatible con garantizar un ambiente seguro para todos".

Una filosofía especialmente importante en una localidad turística como Cala Llonga, donde durante el verano conviven residentes y numerosos visitantes y que se ha convertido en una de las señas de identidad de la localidad. "Cualquiera que vaya a Cala Llonga ve perfectamente que allí existe una convivencia perfecta como queda demostrado en el modelo de turismo familiar del municipio de Santa Eulària des Riu".

residentes como a turistas.