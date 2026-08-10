María Fajarnés: "Viu l'Artesanía es el escaparate perfecto para mostrar que Ibiza es una isla de talento, creatividad, artesanía y moda"

La artesanía ibicenca volverá a tener durante más de un mes uno de sus principales escaparates en pleno puerto de Ibiza gracias a una nueva edición de la feria Viu l'Artesanía que ha presentado la consellera de Promoción Económica del Consell d'Eivissa. María Fajarnés, en los estudios de Onda Cero.

En este sentido, Fajarnés ha asegurado que este año, la feria reunirá a 19 profesionales "permitiendo a residentes y turistas conocer directamente sus creaciones, sus materiales y el trabajo que hay detrás de cada pieza y mostrar a todo el mundo que Ibiza es una isla de talento, de creatividad, de artesanía y de moda".

Además, la edición de este año incorpora además nuevos oficios y contará, entre otras novedades, con una espardenyera y una artesana dedicada al encordado tradicional de sillas en dos ejemplos de "recuperación de actividades que estaban en riesgo de desaparecer hasta hace apenas unos meses, cuando Ibiza no contaba con ningún profesional acreditado en esta especialidad y actualmente ya son tres".

Maria Fajarnés a la izquierda junto a la presidenta de l'Associació d'Artesans de la PIMEEF, Isabel Echávarri | Redacción

Al mismo tiempo, la consellera ha confirmado que la feria, "nacida durante la pandemia con el objetivo de concentrar en una sola cita las dos muestras que se celebraban anteriormente", se ha consolidado desde entonces como uno de los puntos de referencia del verano como demuestra además el número de profesionales acreditados. Y es que, según Fajarnés, "Ibiza ha pasado de contar con alrededor de 120 artesanos a superar actualmente los 250 gracias en parte el trabajo realizado en formación, promoción y divulgación y que se demuestra también en que hay relevo entre los artesanos" y en la intención "no solo de vender piezas, sino garantizar que los conocimientos tradicionales se transmitan y que el público pueda conocer personalmente a quienes mantienen viva esta parte del patrimonio de la isla".

Por último, la consellera también ha vinculado este impulso de la artesanía con la proyección de Adlib Ibiza, cuyos 14 diseñadores continúan ampliando su presencia fuera de la isla y que, tras participar este año por primera vez en una feria en Milán ya se prepara una nueva acción en Madrid mientras se buscan fechas para la pasarela Adlib del próximo verano y mantiene presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, Rusia, América Latina o el Caribe.