Endèmics: "El fundamento y razón de ser de este grupo es un compromiso claro e innegociable con la tierra, con Ibiza y con la lengua"

Noemí Funes, Josep Cardona y Manolo Matoses, tres de los miembros de la banda ibicenca Endèmics, han pasado por los estudios de Onda Cero Ibiza y Formentera para explicar como nació la formación a raíz de la creación de una canción para un concurso del Institut d'Estudis Eivissencs y para presentar el concierto gratuito que ofrecerán este sábado 8 de agosto, Día de Sant Ciriac, a las 21.00 horas, en el parque Reina Sofía dentro de las Festes de la Terra.

En este sentido, los tres han insistido en que se trata de uno de los conciertos más importantes de su trayectoria, ya que interpretarán los 18 temas que actualmente ya forman parte de su repertorio y porque supondrá uno de los montajes más ambiciosos a los que se ha enfrentado la banda con la presencia de varios invitados, entre ellos el saxofonista Nacho María y David Viladoms, además de pequeños coros infantiles que participarán en dos de las canciones y alguna que otra sorpresa.

Endèmics en el momento de cantar la canción inspirada en el poema de Iolanda Bonet | Redacción

Por otro lado, Endèmics ha reivindicado durante la entrevista su fuerte vínculo con la cultura pitiusa asegurando que "el fundamento y la razón de ser del proyecto es un compromiso innegociable y claro con la tierra, con Ibiza y con la lengua" destacando al mismo tiempo "la fusión" que se ha conseguido entre pop, folk e instrumentos tradicionales de la isla aprovechando que Josep Cardona es sonador como una de sus principales señas de identidad, incluyendo letras propias y letras basadas de poetas como Iolanda Bonet o Marià Villangòmez.

Finalmente, los tres miembros del grupo ibicenco han insistido en el buen momento que vive la música en directo en Ibiza y el creciente interés de los jóvenes por recuperar y poner en valor las tradiciones de la isla, recordando además que Endèmics volverá a actuar el domingo en Sant Josep, a las 20.30 horas en la Font des Verger, en un evento organizado junto al Grup Folklòric Sant Josep de sa Talaia.