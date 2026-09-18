Felicia Bocú: "Las limpiezas y los voluntarios son muy importantes pero no podemos limitar la defensa de nuestro entorno a solo a un día al año"

El Ayuntamiento de Sant Josep celebrará este sábado 19 de septiembre entre las 09.30 y las 13.00 horas una nueva jornada de limpieza del litoral en es Cavallet, coincidiendo con el World Cleanup Day, y por ello, la concejala de Medio Ambiente, Litoral y Playas, Felicia Bocú, ha pasado por Onda Cero para hacer un llamamiento a la participación de voluntarios y vecinos teniendo en cuenta que "este verano se han recibido diferentes avisos por la llegada de numerosos plásticos a esta zona de la costa".

De hecho, según Bocú, la elección de es Cavallet "responde también a las especiales características de una playa natural en la que no siempre puede utilizarse maquinaria para realizar limpiezas en profundidad" y en este sentido, la concejala ha recordado "su importancia medioambiental y la presencia de tortugas marinas" y que, por ello, la jornada contará con la colaboración de Voluntaris d'Eivissa, Herbusa y el Parque Natural mientras que quien quiera apuntarse deberá inscribirse previamente a través del enlace difundido por el Ayuntamiento en su página web y redes sociales.

Imagen de lo recogido durante la campaña en ocho kilómetros de Cala Llentrisca | Redacción

Además, la iniciativa llega después de otra actuación realizada en una zona de difícil acceso de Cala Llentrisca, "donde se retiraron más de 200 kilos de residuos a lo largo de un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros y entre lo que había bidones, hierros y hasta trozos de barcos", obligando incluso a los participantes y al consistorio a recurrir a la colaboración de Trekking Ibiza y de una embarcación para que echaran una mano en determinados puntos desde tierra.

Por todo ello, Felicia Bocú ha explicado que estas actuaciones "evidencian un problema que no puede resolverse únicamente con jornadas puntuales de limpieza" asegurando que "tenemos que concienciar a la población de que no podemos limitar la defensa de nuestro entorno solo a un día al año", y por ello ha vuelto a incidir en que "es necesario la implicación conjunta de instituciones, asociaciones y ciudadanos ya que cada acción, por pequeña que sea, suma para conservar las playas, los bosques, los fondos marinos y el paisaje de Ibiza".